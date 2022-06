Việt Nam đề nghị Mỹ phối hợp thúc đẩy chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đề nghị người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman phối hợp thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden trong năm nay trong cuộc gặp vào ngày 13.6.





Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao ngày 14.6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại Hà Nội.





Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 13.6. Ảnh: BNG



Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đề nghị bà Sherman phối hợp thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden trong năm 2022. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc kỳ vọng hoạt động này sẽ tiếp nối thành công chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân dịp dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ.



Ông Ngọc cũng mong muốn Mỹ tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin với Việt Nam về các sáng kiến khu vực, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, chuyển đổi năng lượng sạch…



Cũng trong cuộc gặp, Thứ trưởng Wendy Sherman đánh giá cao Việt Nam đã tham gia Lễ khởi động thảo luận về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Bà Sherman khẳng định đây là cơ hội để Việt Nam cùng các nước khu vực góp phần định hình các tiêu chuẩn và luật chơi chung đối với các lĩnh vực hợp tác nhiều triển vọng tại khu vực như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng sạch, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế…



Thứ trưởng Sherman cho biết Mỹ và các nước sẵn sàng hỗ trợ về nguồn lực, tài chính, công nghệ, kỹ thuật… để Việt Nam thực hiện thành công các cam kết tại COP26, các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh; công bố bổ sung ngân sách 19 triệu USD cho các hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam.



Về vấn đề Biển Đông, hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia, cũng như việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải - hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).



Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; sẵn sàng cùng Mỹ thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.





Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: BNG



Bà Wendy Sherman khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, nhất quán ủng hộ một Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng, mong muốn nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp.



Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Sherman trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực song phương như trao đổi đoàn cấp cao, phòng chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch, thương mại - đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, vấn đề đất xây dựng trụ sở cơ quan đại diện.



Theo Đậu Tiến Đạt (TNO)