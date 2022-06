(GLO)- Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 16-6-1967, Bộ Công an ban hành Quyết định số 426/QĐ-BCA thành lập “Phòng Theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã”. Năm 1981, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới, Công an tỉnh Gia Lai-Kon Tum thành lập Phòng Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Sau nhiều lần sáp nhập, đến năm 2019, đơn vị đổi tên thành Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và ở cấp huyện đổi tên thành Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Ở từng giai đoạn lịch sử cách mạng, dù có những thay đổi về mô hình tổ chức và các tên gọi khác nhau nhưng lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ luôn nêu cao ý chí quyết tâm, chủ động làm tốt chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng dẫn quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở; từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

5 năm qua, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ toàn tỉnh đã tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 1 chỉ thị, 2 chương trình hành động; UBND tỉnh ban hành 8 kế hoạch; Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tỉnh ban hành 28 văn bản; Giám đốc Công an tỉnh có 245 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, tham mưu, phối hợp, tổ chức 14.479 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát động quần chúng bảo vệ ANTQ, phòng-chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật giao thông, phòng-chống cháy nổ, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo vệ đường biên cột mốc, phòng-chống trốn, xâm nhập với 2.448.731 lượt người dân tham gia; in, phát hơn 1.500 đĩa tuyên truyền, 203.972 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền, 1.200 cuốn “Sổ tay về tổ chức và hoạt động của bảo vệ dân phố”; phối hợp đăng, phát hơn 11 ngàn tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; sử dụng xe mô tô, ô tô gắn loa tuyên truyền hơn 15 ngàn lượt tại các thôn, làng, khu dân cư, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện; gặp gỡ, thăm hỏi, vận động hơn 100 ngàn lượt hộ gia đình cam kết chấp hành pháp luật; tổ chức hơn 1.000 lượt “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân” thu hút 44.809 lượt người dân tham gia; phát 680 phiếu khảo sát lấy ý kiến Nhân dân. Qua đó, người dân đã cung cấp hơn 12.700 tin báo có giá trị về tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình ANTT… góp phần ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, đối tượng phạm tội; vận động, truy bắt hơn 600 đối tượng truy nã; vận động, thu hồi 74 khẩu súng quân dụng, 345 súng săn, 1.619 súng tự chế, 13.095 viên đạn các loại, 863 công cụ hỗ trợ, hàng ngàn vũ khí thô sơ.

Cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Mang Yang) tiếp xúc tranh thủ già làng Đinh Rút (thứ 2 từ trái sang, làng Hrak, xã Đak Djrăng). Ảnh: Hữu Trường

Cùng với đó, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ phối hợp tổ chức 146 lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho hơn 10 ngàn lượt Công an xã, bảo vệ dân phố; 308 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ cho 34.412 lượt người tham gia; 9 lớp tập huấn, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn giao thông cho 700 lượt người; 150 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho hơn 5 ngàn lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ chủ chốt ở cơ sở về công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và hàng chục lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức phòng-chống tội phạm ma túy, phòng-chống bạo lực gia đình… Hướng dẫn hơn 13.234 lượt khu dân cư, xã, phường, thị trấn, 10.600 lượt cơ quan, doanh nghiệp, trường học đăng ký thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 20 đợt hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã hướng dẫn, duy trì, củng cố, xây dựng 145 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với hơn 30 ngàn lượt người tham gia. Nhiều mô hình hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần quan trọng bảo đảm ANTT ở cơ sở, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt, trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, toàn tỉnh đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở được huy động tham gia cùng Công an toàn tỉnh truy vết nhanh, triệt để hơn 6.300 F1, 41.000 F2; tham gia bảo đảm ANTT tại 81 chốt chặn, khu vực phong tỏa, 86 khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế; hỗ trợ đưa hơn 23 ngàn người đi cách ly tập trung; hỗ trợ cấp phát lương thực, xăng xe và dẫn 63 lượt đoàn với hơn 30 ngàn người dân về các tỉnh phía Bắc, miền Trung an toàn; hỗ trợ phân loại, vận chuyển hơn 6.500 xe máy của công dân từ vùng dịch về đến các khu cách ly tập trung để bàn giao cho công dân...

Với những thành tích trong công tác, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen.

Những công tác trọng tâm sắp tới

Để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu phòng-chống tội phạm, bảo đảm ANTT trong tình hình mới, thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:

Một là tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; việc tổ chức, thực hiện công tác xây dựng phong trào phải luôn gắn kết chặt chẽ, song hành cùng các nhiệm vụ công tác khác của toàn lực lượng Công an. Quán triệt nâng cao nhận thức của từng cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về nội dung, nhiệm vụ, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đó thống nhất hành động đạt kết quả.

Hai là chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ, xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm, nhiệt huyết, tác phong làm việc gần gũi, gắn bó với quần chúng, hướng tới xây dựng hình ảnh “Người cán bộ phong trào gần gũi trong lòng Nhân dân, đi dân nhớ, ở dân thương”.

Ba là đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy vai trò của MTTQ và các hội, đoàn thể, phát huy quyền và nghĩa vụ công dân tham gia bảo đảm ANTT.

Bốn là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải gắn kết, hòa nhập và phục vụ các cuộc vận động cách mạng lớn của Đảng, Nhà nước; đổi mới công tác chỉ đạo nâng tầm liên kết phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

Năm là nắm chắc tình hình diễn ra ở cơ sở, những vướng mắc, khó khăn để kịp thời có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở; chú trọng tham mưu, đẩy mạnh quan tâm chăm lo củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT làm chỗ dựa vững chắc cho người dân tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm.

Ngày 16-7-2007, Bộ Công an ban hành Quyết định số 916/2007/QĐ-BCA(X11) xác định ngày 16-6 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Sáu là quán triệt, chỉ đạo nội dung, hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải sát với yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội từng thời kỳ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Thực hiện hiệu quả “Phong trào thi đua học tập, đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, các mô hình tiêu biểu, tạo động lực thúc đẩy công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển có chiều sâu, có sức lan tỏa.

Bảy là tổ chức, quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng lực lượng; trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, ngành Công an tin giao.