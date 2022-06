(GLO)- Ngày 13-6, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực” công bố kết quả kỳ thi thứ hai và danh sách những người đạt giải.



KẾT QUẢ KỲ THI THỨ HAI

Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng;

phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”

(kèm theo Công văn số 06-CV/BTCCT, ngày 13-6-2022 của Ban tổ chức cuộc thi)



A- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ HAI



Câu 1: c. Bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (năm 1960).



Câu 2: a. Phát biểu tại lớp đào tạo hướng dẫn viên Trại hè cấp I, năm 1956.



Câu 3: b. Lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân.



Câu 4: b. Bài báo “Bệnh tự kiêu” đăng trên tờ “Sự Thật”, số 102 ngày 15-11-1948.



Câu 5: c. Trong bài nói tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về Cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” (gọi tắt là Cuộc vận động 3 xây, 3 chống), ngày 27-7-1963.



Câu 6: a. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).



Câu 7: b. 18 đồng chí, do đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng ban.



Câu 8: có 35.011 lượt người tham gia dự thi.



B- DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠT GIẢI KỲ THI THỨ HAI CUỘC THI “TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNH; PHÒNG-CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC”:



* Giải nhất: 1 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3 triệu đồng).



- Ksor H'Liết-Giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tông, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



* Giải nhì: 2 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2 triệu đồng/giải).



- Đỗ Thị Lệ Thủy-Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.



- Đoàn Thị Loan-Trường THCS Lê Lợi, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.



* Giải ba: 3 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1,5 triệu đồng/giải).



- Phùng Gia Nam-Số 24/4 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



- Nguyễn Thị Đại-Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.



- Khúc Văn Duy-Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.



*Giải khuyến khích: 5 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1 triệu đồng/giải).



- Đinh Thị Thu Dung-Phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



- Dương Thị Lượm-Xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.



- Nay H’Thu-Bôn Tong Se, xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



- Lê Trọng Phúc-Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.



- Nguyễn Cao Sơn-Số 04, đường Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.





PHAN KIỀU