(GLO)- Ngày 27-6, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực” công bố kết quả kỳ thi thứ ba và danh sách những người đạt giải.





KẾT QUẢ KỲ THI THỨ BA VÀ NỘI DUNG CÂU HỎI KỲ THI THỨ TƯ

Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”.

(kèm theo Công văn số 08-CV/BTCCT, ngày 27-6-2022 của Ban tổ chức Cuộc thi)





I- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ BA



1. Đáp án kỳ thi thứ ba:



Câu 1: Đáp án đúng là: b. Đảng đều vì lợi ích.



Câu 2: Đáp án đúng là: c. Di chúc (năm 1969).



Câu 3: Đáp án đúng là: c. Trái với lòng dân, trái với đạo đức cách mạng.



Câu 4: Đáp án đúng là: c. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (tháng 5-1952).



Câu 5: Đáp án đúng là: b. Bài nói chuyện về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (năm 1952).



Câu 6: Đáp án đúng là: b. “Bài nói chuyện nhân dịp Tết năm Nhâm Thìn”, năm 1952.



Câu 7: Đáp án đúng là: c. Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.



Câu 8: Kỳ thi thứ ba có 38.873 lượt người tham gia dự thi.



2. Kết quả và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ ba, Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”:



* Giải nhất: 1 giải (gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3 triệu đồng).



- Lê Thị Sâm-Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.



* Giải nhì: 2 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2 triệu đồng/giải).



- Nguyễn Tiến Lộc-Số nhà 427/2, đường Hùng Vương, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.



- Lê Hoàng Phúc-Học sinh lớp 6/1,Trường THCS Phú Long, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.



* Giải ba: 3 giải (gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1,5 triệu đồng/giải).



- Lê Thị Thơm-Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.



- Bùi Văn Trung-Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



- Nguyễn Mỹ Kỳ-Số 2C/6 Khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.



* Giải khuyến khích: 5 giải (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1 triệu đồng/giải).



- Đinh Thị Bích Phương-Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa.



- Trần Minh Tuệ-Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.



- Trần Ánh Tuyết-Học sinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



- Lê Thanh Trung-Học sinh lớp 7/3 Trường THCS Phú Long, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.



- Nguyễn Vũ-Số nhà 187/3, Khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.





Câu hỏi kỳ thi thứ tư





PHAN KIỀU