Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri thị xã An Khê

(GLO)- Chiều ngày 5-5, đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thành An (thị xã An Khê).





Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thành An (thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Tham gia buổi tiếp xúc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thị xã An Khê cùng đông đảo cử tri.



Mở đầu buổi tiếp xúc, ông Đinh Ngọc Quý thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 23-5 và kết thúc ngày 17-6-2022. Trong 21 ngày làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với 40 vấn đề, nội dung lớn. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.



Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thành An bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân ở những vùng khó như Gia Lai. Đồng thời, Quốc hội cần tăng cường hoạt động giám sát đối với công tác phòng-chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế, quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm của Nhà máy Đường An Khê và sớm hoàn thành việc di dời các hộ dân sống sát Nhà máy; sớm triển khai xây dựng đập điều hòa để phục hồi dòng sông Ba; bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo và Di tích quốc gia Rộc Tưng-Gò Đá; quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn; ban hành khung giá đền bù đất đai mới phù hợp với điều kiện thực tế; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục…



Giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề Nhà máy Đường An Khê gây ô nhiễm môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cho biết: Về việc Nhà máy Đường An Khê nhiều lần xả nước thải ra môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với địa phương xác minh và xử lý theo đúng thẩm quyền. Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng đẩy mạnh hướng dẫn cũng như phối hợp với thị xã để tăng cường kiểm tra, xử lý. “Đối với 20 hộ dân trong diện di dời, hiện còn 10 hộ chưa được di dời. Tôi đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp với Nhà máy để hoàn thành công tác di dời, bố trí nơi ở mới cho những hộ này”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.



Tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thành An (thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh



Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cảm ơn và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thành An. Đối với tình trạng ô nhiễm do Nhà máy Đường An Khê gây ra và việc di dời các hộ dân sống sát Nhà máy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các ngành chức năng của tỉnh và thị xã An Khê phối hợp chặt chẽ, giải quyết dứt điểm, đảm bảo hoàn thành việc di dời 10 hộ dân còn lại trong năm nay; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo vệ sinh môi trường trong hoạt động của Nhà máy Đường An Khê. Đối với những vấn đề khác, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các ngành, địa phương sớm triển khai giải quyết như đã trả lời với cử tri. Riêng những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp trình kỳ họp sắp tới để trả lời cho cử tri.



Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 1 suất quà cho xã Thành An và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.



NGỌC MINH