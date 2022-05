Công bố kết quả kỳ thi thứ tám và nội dung câu hỏi kỳ thi thứ chín Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"

(GLO)- Ngày 9-5, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển” công bố kết quả kỳ thi thứ tám và nội dung câu hỏi kỳ thi thứ chín.



KẾT QUẢ KỲ THI THỨ TÁM VÀ NỘI DUNG CÂU HỎI KỲ THI THỨ CHÍN

Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

(kèm theo Công văn số 13-CV/BTCCT, ngày 09/5/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi)





A- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ TÁM



I- Đáp án Kỳ thi thứ tám



Câu 1: Đáp án đúng là: b) Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plây Cu; tháng 4-1946.



Câu 2: Đáp án đúng là: c) Ngày 9-9-1969; Anh hùng Núp.



Câu 3: Đáp án đúng là: b) Ngày 17-3-2017; tại xã Krong, huyện Kbang.



Câu 4: Đáp án đúng là: a) Ngày 4-2-2008; Quyết định số 147/2008/QĐ-CTN của Chủ tịch Nước.



Câu 5: Đáp án đúng là: b) 2 Nghệ sĩ Nhân dân, 8 Nghệ sĩ Ưu tú; 23 Nghệ nhân Ưu tú.



Câu 6: Đáp án đúng là: b) Có 3 di sản gồm: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Hơmon (Sử thi) của người Bahnar và Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui.



Câu 7: Đáp án đúng là: a) Đạt 915 triệu USD; tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2020.



Câu 8: Đáp án đúng là: a) 11 dự án điện gió với tổng công suất 851,2 MW; 2 dự án điện mặt trời với tổng công suất 61 MW; 49 dự án thủy điện với tổng công suất 2.251,69 MW.



Câu 9: Đáp án đúng là: c) Có 414/763 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 54,26%; huyện Kbang có tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất tỉnh với 38/44 trường, đạt 86,36%.



Câu 10: Kỳ thi thứ tám có: 48.981 lượt người tham gia dự thi.



Tham gia Cuộc thi ngoài tỉnh Gia Lai còn có 26 tỉnh, thành có người tham gia: Đak Lak, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái và TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ.



II- Kết quả và danh sách người đạt giải:



* Giải nhất: 1 giải (bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng).



1. Đào Danh Phúc-Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



* Giải nhì: 3 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng).



1. Trần Bùi Yến Nhi-Học sinh Lớp 3/7, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



2. Vũ Nam Khánh-Học sinh lớp 5G, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



3. Lê Hữu Thùy-Đảng ủy xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



* Giải ba: 5 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng).



1. Phan Tấn Khải-Số 34, 36 Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.



2. Nguyễn Tín-UBND phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



3. Lê Thị Tưởng-Trường Tiểu học Nay Der, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.



4. Võ Thi Thường Dung-Văn phòng Viễn thông VNPT chi nhánh Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



5. Nguyễn Thị Hòa-Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



* Giải khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng).



1. Phạm Thanh Thảo-Trường THCS Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.



2. Nguyễn Lê Hồng Nhung-Thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



3. Lại Quang Minh-15B Nay Der, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



4. Cao Thị Trang-Tổ 2, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.



5. Đặng Xuân Sang-Thôn 3, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



6. Diệp Thị Trang-Phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



7. Vũ Thị Thủy-Văn phòng HĐND-UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.



8. Kpuih Minh-Thôn Thanh Bình, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.



9. Kpa Pham-Học sinh lớp 11A1, trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



10. Nguyễn Văn Lý-Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



11. Thông Thị Hồng Ân-Trường Tiểu học Hàm Phú 1, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.



12. Nay H' Yuôn-Trường THCS Phan Đình Phùng, xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



13. Trần Thị Mỹ Chi-TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.



14. Đoàn Minh Duy-Bí thư Đảng ủy xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.



15. Bùi Thiện Nhân-Học sinh lớp 3/2 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.





CÂU HỎI KỲ THI THỨ CHÍN (Bắt đầu từ 9h00’ ngày 09/5/2022 và kết thúc lúc 16h00’ ngày 13/5/2022)





PHAN KIỀU