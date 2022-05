Công bố kết quả kỳ thi thứ chín Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển

(GLO)- Ngày 14-5, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển” công bố kết quả kỳ thi thứ chín và danh sách những người đạt giải.



KẾT QUẢ KỲ THI THỨ CHÍN

Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển”

(kèm theo Công văn số 17-CV/BTCCT, ngày 14/5/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi)





A- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ CHÍN



I- Đáp án kỳ thi



Câu 1: b) Năm 1961; Ông Đinh Túp (Bă Sát) làm Chủ tịch.



Câu 2: c) Chiến thắng Đak Pơ, năm 1954; Chiến thắng Pleime, năm 1965; Chiến thắng Đường 7-Sông Bờ, năm 1975.



Câu 3: a) Có 9 huyện, 1 thị xã.



Câu 4: a) Năm 1985.



Câu 5: c) Bao gồm hình ảnh núi Hàm Rồng (Chư Hdrông); chữ Gia Lai được viết tắt và cách điệu thành ngọn lửa đoàn kết bất diệt; đường gấp khúc màu trắng diễn tả sông suối Gia Lai; màu nâu sẫm tượng trưng cho đất bazan.



Câu 6: b) Đứng thứ 28 toàn quốc và đứng thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên; tăng 10 bậc so với năm 2019.



Câu 7: b) 3 cơ quan báo chí địa phương; 24 cơ quan báo chí trung ương, ngành, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú.



Câu 8: b) Có 2 loại hình: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng.



Câu 9: a) Đạt 56,31 triệu đồng; tăng hơn 1,5 lần so với năm 2015.



Câu 10: Kỳ thi thứ chín có: 51.224 lượt người tham gia dự thi.



Tham gia Cuộc thi ngoài tỉnh Gia Lai còn có 30 tỉnh, thành có người tham gia thi, cụ thể: Đak Lak, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Quảng Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Cao Bằng; TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng.



II- Kết quả và danh sách người đạt giải:



* Giải nhất: 1 giải (bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng).



1. Phạm Văn Tuấn-xóm 8, xã Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.



* Giải nhì: 3 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng).



1. Diệp Thị Trang-Nhà xe Diên Hồng, 29/25 Nơ Trang Long, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



2. Nguyễn Thị Lắm-Bí thư Đoàn xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



3. Đặng Thị Thanh Thùy-thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



* Giải ba: 5 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng).



1. Nay Thoen-Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



2. Hoàng Xuân Hòa-Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.



3. Trần Thị Vinh-47 Nay Der, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



4. Nguyễn Văn Kha-phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.



5. Đặng Thị Xuân Ngọc-tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.



* Giải khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng).



1. Trần Thị Lan-89 Nguyễn Huệ, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



2. Phan Thị Thanh Dung-Trường THCS Hai Bà Trưng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



3. Phùng Thị Tín-thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.



4. Nguyễn Viết Dũng-thôn Kim Năng, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



5. Nguyễn Hùng Linh-04 Quang Trung, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



6. Siu H'Đunh-xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



7. Lê Đình Quang Huy-thôn 3, xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



8. Dương Thị Nhật Minh-Ban Tổ chức Thành ủy Pleiku, tỉnh Gia Lai.



9. Trần Ngọc Quân-Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



10. Nguyễn Thị Ngọc Lợi-xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



11. Nguyễn Thị Kim Ngân-thôn Quý Tân, xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



12. Ksor H'Núy-xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



13. Trần Thị Bảo Trân-Trường THPT Hà Huy Tập, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.



14. Lê Nguyễn Ngọc Hân-Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



15. Kpă Thuy-Buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.



