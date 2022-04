Hạt nhân lãnh đạo làng Ring

(GLO)- Những năm qua, Chi bộ làng Ring (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt, đáng chú ý là đời sống người dân ngày một phát triển, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn biên giới ổn định.





Giao thông thuận lợi góp phần thúc đẩy kinh tế, cải thiện đời sống người dân làng Ring. Ảnh: Anh Huy

Làng Ring có 123 hộ dân, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 20%. Chi bộ có 12 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ-cho hay: Do cách xa trung tâm xã nên việc tiêu thụ nông sản của người dân gặp khó khăn; chưa có hệ thống kênh mương thủy lợi, đến vụ sản xuất người dân phải trả phí để dẫn nước từ trạm bơm chung của làng về chân ruộng; tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp… Với vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, Chi bộ luôn quán triệt đến tất cả đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phân công đảng viên và chỉ đạo các đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân để có phương pháp giáo dục, động viên kịp thời. “Các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm và tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt. Vì vậy, nghị quyết lãnh đạo hàng tháng của Chi bộ luôn sát với tình hình thực tế. Trong đó, Chi bộ luôn chú trọng lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới”-ông Toàn cho biết.



Đến nay, tổng diện tích gieo trồng của người dân trong làng là 426,8 ha, trong đó, cây công nghiệp dài ngày 73,1 ha; cây ngắn ngày 263,7 ha và chăn nuôi hàng ngàn con gia súc, gia cầm. Các đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động người dân và gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế. Bà Đàm Thị Ninh chia sẻ: “Đảng viên nói được phải làm được. Tôi tiên phong chuyển từ bón phân hóa học sang phân hữu cơ trên diện tích 2 ha lúa. Chi phí đầu tư tăng hơn trước nhưng bù lại năng suất lúa đạt gần 1 tấn/sào và nguồn đất về lâu dài cũng không bị bạc màu”.

Ông Nguyễn Chí Hòa chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Anh Huy

Ông Nông Văn Hoàng-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơr: “Chi bộ làng Ring đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo người dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự. Làng Ring đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm”.

Noi gương các đảng viên, nhiều hộ dân tích cực tham gia các chi tổ hội nghề nghiệp để giúp đỡ lẫn nhau về kinh nghiệm, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Ông Nguyễn Chí Hòa-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân làng Ring kiêm Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò-cho hay: “Làng có tổ hội trồng lúa với 20 thành viên canh tác gần 20 ha. Các thành viên thường xuyên trao đổi, hỗ trợ nhau về kỹ thuật khi làm đất, gieo trồng, bón phân… nên năng suất lúa luôn đạt 8-9 tạ/sào vào chính vụ. Riêng tổ hội chăn nuôi bò có 4 thành viên. Ngoài số vốn vay ban đầu 25 triệu đồng/thành viên, một số hộ còn bỏ thêm tiền để mua bò giống về nuôi. Đến nay, đàn bò của tổ hội có 15 con sinh trưởng, phát triển tốt”.



Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Chi bộ, người dân trong làng luôn đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn, từng bước cải thiện thu nhập. Đến cuối năm 2021, làng Ring trở thành làng duy nhất của xã biên giới Ia Mơr không còn hộ nghèo. Tuy nhiên, qua rà soát mới đây theo tiêu chí đa chiều, làng còn 7 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo. Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực lao động sản xuất, cải tạo vườn tạp, đưa máy móc vào phục vụ sản xuất để tăng năng suất cây trồng. Về lâu dài, các cấp, các ngành quan tâm chuyển đổi đất nông nghiệp để làm kênh mương, đảm bảo nguồn nước tưới, giảm bớt chi phí đầu tư của người dân.



ANH HUY