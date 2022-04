Cụm thi đua số 6 Bộ Công an ký giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022

(GLO)- Chiều 19-4, tại Công an tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua số 6 Bộ Công an gồm các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng, Bình Phước tổ chức ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp-Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an; lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 6, lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Gia Lai.

Các đơn vị Cụm thi đua số 6 ký kết giao ước triển khai phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc năm 2022". Ảnh: Nông Hòa

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 với 9 nhiệm vụ, 3 giải pháp đột phá. Theo đó, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an các tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, giám sát, điều hành thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%...

Đồng thời đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư; giảm tai nạn giao thông và các vụ cháy, nổ lớn… Cùng với đó, các đơn vị tăng cường lực lượng ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an xã, thị trấn chính quy. Từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” kịp thời phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương cán bộ, chiến sĩ mưu trí, dũng cảm, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an đối với cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân.

Được biết, năm 2022, mỗi đơn vị trong Cụm thi đua số 6 sẽ đóng góp 30 triệu đồng để xây dựng, bàn giao 1 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng cho gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Công an tỉnh Gia Lai-đơn vị Cụm trưởng.