Công bố kết quả và người đạt giải kỳ thi thứ sáu Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"

(GLO)- Ngày 25-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển” công bố kết quả kỳ thi thứ sáu và nội dung câu hỏi kỳ thi thứ bảy.



KẾT QUẢ KỲ THI THỨ SÁU VÀ NỘI DUNG CÂU HỎI KỲ THI THỨ BẢY

Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

(kèm theo Công văn số 09-CV/BTCCT, ngày 24/4/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi)





A- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ SÁU



I- Đáp án Kỳ thi thứ sáu.



Câu 1: Đáp án đúng là: a) Xây dựng căn cứ địa cách mạng.



Câu 2: Đáp án đúng là: b) Hơn 30 miệng núi lửa cổ; có 02 dấu tích: Biển Hồ, Chư Đăng Ya.



Câu 3: Đáp án đúng là: c) 14 người; Anh hùng Núp.



Câu 4: Đáp án đúng là: b) Nghị quyết số 58, ngày 05/02/1981.



Câu 5: Đáp án đúng là: a) Có 352 công trình; thiết kế tưới cho 67.411 ha cây trồng.



Câu 6: Đáp án đúng là: a) Có 337 Hợp tác xã và 02 Liên hiệp Hợp tác xã.



Câu 7: Đáp án đúng là: b) Có 231 dự án; tổng vốn đăng ký 66.500 tỷ đồng.



Câu 8: Đáp án đúng là: b) Có 15 di tích cấp quốc gia; 16 di tích cấp tỉnh.

Câu 9: Đáp án đúng là: a) “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19; phục hồi tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế cùng với việc lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh”; với 08 nhiệm vụ trọng tâm.



Câu 10: Kỳ thi thứ ba có: 59.549 lượt lượt người tham gia dự thi.



Tham gia Cuộc thi ngoài tỉnh Gia Lai còn có 27 tỉnh, thành có người tham gia: Đak Lak, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Cao Bằng; TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội.



II- Kết quả và danh sách người đạt giải:



* Giải nhất: 1 giải (bao gồm: giấy chứng nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng).



1. Trần Thị Thanh Bình-Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam.



* Giải nhì: 3 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng).



1. Cao Hoàng Tiền - ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.



2. Nguyễn Thị Trang - Trường Tiểu học Hàm Chính 3, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.



3. Nguyễn Hoan-Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.



* Giải ba: 5 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng).



1. Võ Hoàng Lan-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.



2. Lương Thị Sớm-Trường Tiểu học Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.



3. Chúc Thị Tuyến-Xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.



4. Lê Thị Thu Thảo-Trường Mẫu giáo Họa Mi, xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.



5. Vũ Đại Phong - Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



* Giải khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng).



1. Đào Danh Phúc-Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



2. Lê Văn Tốn-Thôn 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



3. Nguyễn Thế Hiếu-Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



4. Trần Như Hồng-Chi cục Thuế TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



5. Phan Thị Ngọc Huệ-Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh.



6. Bùi Quốc Khánh-Chủ tịch Hội Nông dân phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.



7. Rô Grin-Học sinh lớp 12A2 trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



8. Võ Thị Trúc-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.



9. Phạm Thùy Linh-Học sinh lớp 6.5 Trường THCS Phạm Hồng Thái, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



10. Nguyễn Thu Phong-Số 199, ấp 21, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.



11. Phạm Việt Cường-Trường Tiểu học Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.



12. Cao Hoàng Tướng-Ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.



13. Trần Thanh Phong-Agribank chi nhánh huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



14. Nguyễn Ngọc Thi - Xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



15. Trần Thị Mỹ Chi-TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.











>> Câu hỏi kỳ thi thứ bảy



KIỀU PHAN