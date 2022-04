Công bố kết quả kỳ thi thứ năm và câu hỏi kỳ thi thứ sáu Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"

(GLO)- Ngày 18-4, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển” công bố kết quả và danh sách người đạt giải tại kỳ thi thứ năm và nội dung câu hỏi kỳ thi thứ sáu.



Công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ tư Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"

Công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ ba Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"



KẾT QUẢ KỲ THI THỨ NĂM VÀ NỘI DUNG CÂU HỎI KỲ THI THỨ SÁU

Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

(kèm theo Công văn số 07-CV/BTCCT, ngày 18/4/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi)



A- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ NĂM



I- Đáp án Kỳ thi thứ năm



Câu 1: Đáp án đúng là: a. Đồng chí Phan Thêm.



Câu 2: Đáp án đúng là: c. Biển Hồ; Đak Đoa, Ia Puch (Bàu Cạn).



Câu 3: Đáp án đúng là: b. Ngày 15/4/1950; Tỉnh Gia - Kon.



Câu 4: Đáp án đúng là: b. Mở màn ngày 19/10/1965, kết thúc ngày 26/11/1965; Bia Di tích đặt tại xã Ia Ga, huyện Chư Prông.



Câu 5: Đáp án đúng là: b. Khởi công xây dựng ngày 03/10/2010; khánh thành vào ngày 09/12/2012.



Câu 6: Đáp án đúng là: b. 17 đơn vị hành chính cấp huyện (14 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố); 220 xã, phường, thị trấn và 1.576 thôn, làng, tổ dân phố.



Câu 7: Đáp án đúng là: a. 16 vị trí mốc chính, tương ứng với 20 cột mốc.



Câu 8: Đáp án đúng là: a. Đứng thứ 43 toàn quốc và đứng thứ nhất ở khu vực Tây Nguyên; Tăng 14 bậc so với năm 2019.



Câu 9: Đáp án đúng là: c. Đạt 7.881,8 tỷ đồng; tăng hơn 72% so với cùng kỳ năm 2020.



Câu 10: Kỳ thi thứ năm có: 57.785 lượt lượt người tham gia dự thi.



Tham gia Cuộc thi ngoài tỉnh Gia Lai còn có 27 tỉnh, thành có người tham gia: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ, tỉnh Đak Lak, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái và Cao Bằng.



II- Kết quả và danh sách người đạt giải:



* Giải Nhất: 01 giải (bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng).



1. Lê Phước - Hội Nông dân phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



* Giải Nhì: 03 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng).



1. Ngô Thị Bình - Trường Tiểu học Ngô Mây, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



2. Nay H'Krin - Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



3. Võ Thị Hoa - Xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.



* Giải Ba: 05 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng).



1. Văn Thị Yến Dung - Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.



2. Kpa H’ Đuốt - Hội LHPN xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.



3. Lê Đình Phương – Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



4. Đoàn Thị Thắm - Trường THCS Ngô Quyền, xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.



5. Hoàng Văn Tám - UBND xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.



* Giải Khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng).



1. Mai Thủy Tiên - Thôn 14, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đak Lak.



2. Ksor Huê - Bôn Phu Ma Nher II, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



3. Nguyễn Phú - Tổ dân phố 6, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



4. Nguyễn Thị Nhẫn - Trường mẫu giáo Sơn Ca, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.



5. Diệp Minh Hòa - Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.



6. Đặng Lê Mỹ Thuận - Xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.



7. Phùng Khánh Linh - Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.



8. Nguyễn Thị Lệ Thu - Thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



9. Đặng Lê Phúc Thảo - Xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.



10. Nguyễn Thị Diễm - Xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



11. Châu Thị Kim Hoàng - 141 Hùng Vương, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



12. Trần Xuân An - Thôn Quỳnh Phụ, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.



13. Bùi Thị Thủy - Thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.



14. Lê Huỳnh Gia Huy - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.



15. Nguyễn Thị Ngọc Yến - Số 05B Nguyễn Du, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.







Câu hỏi kỳ thi thứ sáu Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển”





KIỀU PHAN