Công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ tư Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"

(GLO)- Ngày 11-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển" công bố kết quả và danh sách người đạt giải tại kỳ thi thứ tư.





A- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ TƯ



I- Đáp án kỳ thi thứ tư



Câu 1: Đáp án đúng là: b. 8 huyện, 2 thị xã; đồng chí Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài) được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.



Câu 2: Đáp án đúng là: b. Huyện An Khê; ngày 20-8-1945.



Câu 3: Đáp án đúng là: c. Lễ hội trong vòng đời người; Lễ hội trong một chu kỳ canh tác nương rẫy; lễ hội liên quan đến cộng đồng (lễ mừng nhà rông mới, lễ cúng bến nước/giọt nước…).



Câu 4: Đáp án đúng là: b. Đứng thứ 38 toàn quốc, đứng thứ 3 ở khu vực Tây Nguyên.



Câu 5: Đáp án đúng là: b. 216 sản phẩm OCOP; với 25 sản phẩm 4 sao, 191 sản phẩm 3 sao.



Câu 6: Đáp án đúng là: b. Phát biểu của đồng chí Pheoxâynhavông, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Atôpơ tại lễ khánh thành thông Đường 18 do tỉnh Gia Lai-Kon Tum giúp tỉnh Atôpơ xây dựng.



Câu 7: Đáp án đúng là: a. 1 Nhà giáo Nhân dân, 33 Nhà giáo Ưu tú, 15 Thầy thuốc Ưu tú.



Câu 8: Đáp án đúng là: a. 3 kỷ lục: Tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất; bộ cồng chiêng lớn nhất và bức phù điêu bằng đá lớn nhất.



Câu 9: Đáp án đúng là: a. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.



Câu 10: Kỳ thi thứ ba có 70.640 lượt người tham gia dự thi.



Tham gia kỳ thi thứ tư của cuộc thi, ngoài tỉnh Gia Lai còn có 26 tỉnh, thành có người tham gia: Đak Lak, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Nội và Cao Bằng.



II- Kết quả và danh sách người đạt giải:



* Giải nhất: 1 giải (bao gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng).



1. Nguyễn Ngọc Mai Trang-Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.



* Giải nhì: 3 giải (mỗi giải bao gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng).



1. Triệu Thị Ngân-Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.



2. Phan Thị Lê Hương-Số 31 Bàu Vàng 4, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.



3. Châu Thị Hằng-UBND xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.



* Giải ba: 5 giải (mỗi giải bao gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng).



1. Trần Huy Hoàng-Học sinh lớp 11A4, Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.



2. Phạm Quang Thái-Học sinh lớp 9B, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



3. Trần Thị Mỹ Phương-Trường Tiểu học Hàm Phú 1, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.



4. Doãn Thị Tuyết-Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



5. Trần Như Hoài Bảo-Phòng Tài chính thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



* Giải khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng).



1. Phan Thị Phương-Trường Mầm non Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.



2. Hoàng Thị Hiền-Làng Cao Sơn, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.



3. Châu Thành Nghĩa-Trường Tiểu học Hàm Phú 1, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.



4. Phạm Khắc Tiệp-Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.



5. Nay H' Yuôn-Trường THCS Phan Đình Phùng, xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



6. Lê Minh Huy-Phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



7. Ngô Diễm Thương-Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



8. Siu H’ Pli-Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



9. Hoàng Mạnh Tường-64/293 Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



10. Trần Văn Chuyền-Tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



11. Lê Văn Quyến-Học sinh lớp 9B, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



12. Trần Xuân An-Học sinh lớp 9B, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



13. Trần Thị Thùy Linh-Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.



14. Phạm Ngọc Hai-Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.



15. Phạm Quốc Tuấn-Làng Lang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.





KIỀU PHAN