Công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ ba Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"

(GLO)- Ngày 4-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển" công bố kết quả và danh sách người đạt giải tại kỳ thi thứ ba.

Công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ hai Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"

Công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"





A- KẾT QUẢ KỲ THI THỨ BA



I- Đáp án kỳ thi thứ ba



Câu 1: Đáp án đúng là: c. Có 5 đơn vị hành chính gồm: Thị xã Pleiku, huyện An Khê, huyện Pleikli, huyện Chư Ty, huyện Cheo Reo.



Câu 2: Đáp án đúng là: b. 2 cao nguyên; Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Hơnưng) và Cao nguyên Pleiku.



Câu 3: Đáp án đúng là: a. 13 tuổi; phong trào “Tuổi trẻ chí lớn”.



Câu 4: Đáp án đúng là: a. Khu vực khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai (Số 02, đường Hai Bà Trưng, TP. Pleiku).



Câu 5: Đáp án đúng là: b. Gồm 23 điểm, 8 cụm di tích; phân bố trên địa bàn 4 huyện, thị xã (thị xã An Khê, các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro).



Câu 6: Đáp án đúng là: a. Ngày 17-3-1990; phục vụ tưới cho 13.500 ha.



Câu 7: Đáp án đúng là: a. Đứng thứ 19 cả nước, đứng đầu khu vực Tây Nguyên (trong đó xếp hạng: Chính quyền số: 17/63; Kinh tế số: 33/63; Xã hội số: 18/63).



Câu 8: Đáp án đúng là: b. 40 quốc gia.



Câu 9: Đáp án đúng là: b. Năm 2018; theo Quyết định số 1415/2019/QĐ-TTg, ngày 17-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ.



Câu 10: Kỳ thi thứ ba có 63.502 lượt người tham gia dự thi.



Tham gia kỳ thi thứ ba của cuộc thi, ngoài tỉnh Gia Lai còn có 24 tỉnh, thành có người tham gia: Đak Lak, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nội.



II- Kết quả và danh sách người đạt giải



* Giải nhất: 1 giải (bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng)



1. Nguyễn Thị Hòa-Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.



* Giải nhì: 3 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng)



1. Hoàng Hải Ly-Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.



2. Đặng Thị Tường Vy-Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



3. Bùi Văn Vượng-Thư viện tỉnh Gia Lai.



* Giải ba: 5 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng)



1. Nguyễn Kim Tuấn-Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



2. Kpă H'Lư-Trường Mẫu giáo Sao Mai, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



3. Nay Hồng Tâm-HĐND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



4. Trần Hoàng Sơn-Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



5. Nông Văn Tiến-Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



* Giải khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng)



1. Phạm Hồng Thắm-Số 23A, Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.



2. Trần Thị Năm-Số 43A, Ama Quang, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



3. Siu Ngơn-Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



4. Nguyễn Thị Hòa-Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



5. Đoàn Thái Phong-Trường Tiểu học và THCS Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.



6. Hồ Huyền Trân-Thôn 3, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



7. Diệp Thị Trang-Phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



8. Nguyễn Thị Bích Thu-Số 35 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



9. Đinh Thị Thanh-Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.



10. Đặng Hoàng Tuấn-Xã Kông Yang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.



11. Nông Quốc Ninh-Thôn Kim Năng, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



12. Nguyễn Thị Thu Nga-Số 47 Nay Der, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



13. Lý Vĩnh Hoa-Số 05 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



14. Nguyễn Thành Khôi-Số 98 Trần Quốc Toản, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



15. Y Mi Ra-xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.





CÂU HỎI KỲ THI THỨ TƯ





GLO