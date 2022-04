An Khê: Tổng thu ngân sách quý I tăng hơn 107% so với cùng kỳ

(GLO)- Sáng 13-4, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ quý I và định hướng thực hiện công tác quý II-2022.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Trong quý I, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đạt được kết quả tích cực. Nền kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) đạt hơn 5.026 tỷ đồng, đạt 30,93% kế hoạch, tăng 14,33% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân khoảng 6.132 ha, đạt 98,2% kế hoạch, tăng 18,46% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến cuối tháng 3 đạt 56,17 tỷ đồng, tăng 107,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 43,55% dự toán tỉnh giao, đạt 29,97% dự toán HĐND thị xã giao.



Công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường được tăng cường, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm.



Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; kịp thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tư an toàn-xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Trong quý I, toàn thị xã kết nạp được 12 đảng viên, đạt 16,2% kế hoạch.



Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận những vấn đề về xây dựng đô thị văn vinh, phường văn minh đô thị; vệ sinh môi trường ở các khu di tích; xây dựng nông thôn mới nâng cao; làm đường bê tông; xây dựng hệ thống cấp nước tập trung; vấn đề người dân thiếu đất sản xuất; xe quá khổ quá tải…; đồng thời, đề ra giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong quý II-2022.

Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho 8 tổ chức cơ sở ảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021. Ảnh: Ngọc Minh



Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thống nhất một số nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sắp tới, trong đó tiếp tục rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện 3 nghị quyết chuyên đề của Thị ủy; duy trì và triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát tình hình dịch Covid-19, làm tốt công tác điều trị cho bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2; đẩy mạnh các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới; tiếp tục tăng cường công tác dân vận của Đảng và dân vận chính quyền; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước gắn với phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…



Dịp này, Ban Tổ chức Thị ủy An Khê công bố quyết định tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Lã Thanh Bắc-Chi bộ Ban Chính trị, Đảng bộ Quân sự thị xã An Khê là đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017-2021). Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho 8 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021; tặng giấy khen cho 1 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 5 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017-2021).



NGỌC MINH