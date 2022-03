Xứng đáng là cầu nối giữa ý Đảng-lòng dân

(GLO)- Chiều 15-3, trong không khí gần gũi, thân tình, Báo Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (16/3/1947-16/3/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 3. Sau hơn 7 thập niên hình thành và phát triển, các thế hệ trong mái nhà Báo Gia Lai cùng ngồi lại chuyện trò, hồi nhớ từng dấu son trên chặng đường đã qua trong tâm trạng bồi hồi, xúc động và tự hào.





Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; đại diện các báo: Lâm Đồng, Kon Tum, Đak Nông, Bình Định, Phú Yên; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Báo Gia Lai qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Báo Gia Lai.



Hành trình 75 năm



Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên tự hào cho biết: “Báo Gia Lai đã có những bước phát triển vượt bậc với những cột mốc phát triển đáng ghi nhớ: Từ một tờ báo in trên bản đá, phát hành vài chục bản với khuôn khổ rất hạn chế, đến nay, báo Gia Lai đã in trên công nghệ hiện đại, công nghệ điện tử với nhiều ấn phẩm như: Gia Lai điện tử, Gia Lai hàng ngày, Gia Lai cuối tuần và Báo ảnh Gia Lai”. Bên cạnh đó, hàng tháng, Báo Gia Lai còn phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam biên dịch, in ấn Bản tin Dân tộc và Miền núi của Thông tấn xã Việt Nam bằng 2 ngôn ngữ Bahnar và Jrai (1 kỳ/tháng/ngữ). Đây là thời kỳ Báo Gia Lai có nhiều ấn phẩm nhất, nội dung và hình thức tờ báo đã đổi mới đáng kể, đáp ứng một phần yêu cầu bạn đọc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (ở giữa) trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Báo Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh: Lãnh đạo Báo Gia Lai phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo và đào tạo lại; xây dựng đội ngũ làm báo ngày càng chuyên nghiệp và có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đào tạo cho bằng được những nhà báo thật sự có tâm, có tầm, có trách nhiệm nghề nghiệp. Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị bắt kịp với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Sự đóng góp của tờ báo Đảng địa phương trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội được các cấp, ngành và đông đảo bạn đọc ghi nhận. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh ghi nhận: Thời gian qua, Báo đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của báo Đảng địa phương; kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân. Báo đã phản ánh toàn diện những thành tựu kinh tế-xã hội của tỉnh, phổ biến, nhân rộng phong trào thi đua ở cơ sở; phát hiện và nêu gương các điển hình tiên tiến; quảng bá hình ảnh, những lợi thế, tiềm năng và nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh trong cả nước; đồng thời, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch…



Trước sự trưởng thành ấy, các thế hệ người làm báo trong mái nhà chung không khỏi tự hào. Là người có 15 năm gắn bó với Báo Gia Lai trong vai trò Tổng Biên tập, nhà báo Đoàn Minh Phụng hiểu rõ nhất từng bước phát triển của tờ báo. Nguyên Tổng Biên tập Báo Gia Lai bồi hồi: “Khi nhìn thấy tờ báo mình từng gắn bó, tâm huyết có những bước phát triển như ngày hôm nay, tôi thấy rất mừng. Mặc dù đã nghỉ hưu song tôi vẫn thường xuyên theo dõi và nhận thấy đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên của Báo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng vững vàng; chất lượng các ấn phẩm báo cũng được nâng cao; đời sống cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Tờ báo cũng đã nâng cao được vị thế của mình trong lòng bạn đọc, nhất là tạo được uy tín với cộng đồng doanh nghiệp. Hy vọng rằng, những người trong ngôi nhà chung Báo Gia Lai sẽ lấy đó làm niềm tự hào, tạo động lực để phát triển tờ báo ngày càng hay, hấp dẫn hơn nữa”.



Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh là một trong những cộng tác viên gắn bó lâu năm với Báo Gia Lai. Tại buổi gặp mặt, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân chia sẻ cảm xúc khi nhớ lại bài báo đầu tiên gửi cộng tác được đăng tải: “Đó là bài viết về Biển Hồ nhân sự kiện nơi này được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hồi đó, sau khi gửi bài đi bằng đường bưu điện, hầu như ngày nào tôi cũng thấp thỏm đọc báo để xem bài của mình có được đăng không. Và rồi khi cầm tờ báo lên, tôi đã rất xúc động, đọc đi đọc lại rất nhiều lần bài viết ấy”. Giờ đây, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân không chỉ là một cộng tác viên mà còn là địa chỉ tin cậy của phóng viên khi cần tìm hiểu về cứ liệu lịch sử của tỉnh nhà. Và ngược lại, nữ Tiến sĩ cũng coi Báo Gia Lai như gia đình, là ngôi nhà chung thân thiết.



Cống hiến hết mình vì sự phát triển của tờ báo



Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành, từ báo Sáng năm 1947 đến Báo Gia Lai hôm nay, có thể khẳng định rằng: Bất kỳ giai đoạn nào, tờ báo của Đảng bộ tỉnh cũng đã hòa mình vào dòng chảy cách mạng, có những đóng góp tích cực, xứng đáng là công cụ tư tưởng văn hóa quan trọng của Đảng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh (thứ 2 từ phải sang) thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng với 6 chữ "Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển". Ảnh: Đức Thụy



Để tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị: Đội ngũ nhà báo, phóng viên Báo Gia Lai cần tiếp tục phát huy tinh thần báo chí cách mạng, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, cùng hướng tới mục tiêu chung, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, khẳng định vai trò là “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Thường xuyên đổi mới cách thức hoạt động; nâng cao chất lượng tin, bài; tập trung tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phản ánh những mặt tích cực, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến. Đồng thời, báo cần đẩy mạnh thông tin, phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển Báo Gia Lai giai đoạn 2022-2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, cần chủ động, nhanh nhạy hơn trong nắm bắt thông tin, đổi mới nội dung và hình thức thể hiện, chú trọng nhiều hơn việc thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế…



Suốt 75 năm đồng hành với chiều dài lịch sử của đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng, Báo Gia Lai đã có những bước phát triển đáng tự hào. Đó là tiền đề để tập thể Báo không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổng Biên tập Huỳnh Kiên khẳng định: “Trong buổi lễ trọng thể này, chúng tôi xin thành kính tri ân những thế hệ đi trước đã tạo dựng nên cơ đồ Báo Gia Lai như hôm nay. Những người làm báo Gia Lai sẽ nguyện quyết tâm phấn đấu để xứng đáng với thế hệ cha anh; tiếp tục làm cho Báo Gia Lai tỏa sáng trong lòng bạn đọc và cống hiến hết mình cho tờ báo phát triển”.



Với những thành tựu đạt được trong thời gian qua, Báo Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Báo Gia Lai bức trướng với 6 chữ “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển”. Tổng Biên tập Huỳnh Kiên và tập thể Phòng Thư ký-Tòa soạn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Dịp này, 7 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Báo Gia Lai.



PHƯƠNG LINH