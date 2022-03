Thông tin mới về đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Cuối giờ chiều ngày 21.3, Công an tỉnh An Giang đã phát đi thông báo chính thức về việc đại tá Đinh Văn Nơi sẽ tiếp tục làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay vì làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1.3.2022 như thông tin công bố trước đó.

Cụ thể, theo Công An tỉnh An Giang, thời gian qua nhiều báo, đài đăng thông tin từ ngày 1.3.2022 đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã được Bộ Công an quyết định điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, Công an tỉnh An Giang thông tin rõ hơn, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Do đó, hiện nay ông Nơi vẫn tiếp tục là Giám đốc và là người điều hành Công an tỉnh An Giang.



Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỗ trợ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại An Giang. Ảnh: CACC

Thông tin về đại tá Đinh Văn Nơi vẫn là Giám đốc Công an tỉnh An Giang được công bố rộng rãi Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang.

Ngoài công bố thông tin chính thức đại tá Nơi vẫn là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang cũng thông tin thêm, số điện thoại đường dây nóng cá nhân của đại tá Đinh Văn Nơi là 096.229.7777 vẫn tiếp tục nhận tin báo liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang, để lực lượng Công an tỉnh An Giang kịp thời xử lý theo quy định.

Trước đó vào tháng 6.2020 đại tá Đinh Văn Nơi (46 tuổi, quê Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ hưu.

Sau khi nhận nhiệm vụ tại An Giang, ông Nơi đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh An Giang triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm tại An Giang. Điển hình là đường dây buôn lậu xuyên quốc gia do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu; đường dây cờ bạc hơn 2.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn tổ chức; đường dây làm hàng gian, hàng giả cực lớn do Trần Trí Mãnh tổ chức,…Trần Trí Mãnh đã chi 20 tỉ đồng để thực hiện âm mưu "điều" đại tá Đinh Văn Nơi khỏi địa bàn tỉnh An Giang dễ hoạt động làm ăn phi pháp tại An Giang.

Mới đây, thông tin từ Bộ Công an, đại tá Đinh Văn Nơi sẽ được Bộ trưởng Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thay cho đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa được điều động giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03 - Bộ Công an).