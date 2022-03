Phú Thiện, Ia Pa triển khai công tác quý II-2022

(GLO)- Ngày 24-3, UBND huyện Phú Thiện và Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Trong quý I, huyện Phú Thiện đạt được nhiều kết quả nổi bật như: vụ Đông Xuân 2021-2022 toàn huyện đã gieo trồng được gần 12.000 ha cây trồng các loại, đạt 100,5% kế hoạch; duy trì và mở rộng diện tích cánh đồng lớn đối với các loại cây trồng; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước thực hiện trên 18,9 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện trên 329 tỷ đồng, đạt 26% so với kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 22-3 là hơn 6,1 tỷ đồng, đạt 20,46% dự toán tỉnh giao và đạt 17,14% dự toán HĐND huyện giao. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện. Công tác phòng-chống dịch Covid-19 và tiêm phòng vắc xin được triển khai quyết liệt...

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai chương trình công tác quý II-2022 của UBND huyện Phú Thiện. Ảnh: Hoa Mai

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới; quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

* Đối với huyện Ia Pa, trong quý I, toàn huyện gieo trồng được 11.327 ha cây trồng các loại, bằng 103% kế hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022 và 106,6% so với cùng kỳ, các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện quyết liệt, tỷ lệ sâu bệnh hại cây trồng được khống chế ở ngưỡng an toàn, đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, nguồn nước trên các sông, suối và công trình thủy lợi cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 79,4% so với kế hoạch và bằng 43,57% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện đến ngày 31-3 là 7,4 tỷ đồng, đạt 24,1% dự toán HĐND huyện giao...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc của ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong 3 tháng đầu năm. Hội nghị cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như: chỉ đạo nhanh công tác thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất vụ mùa; thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường nắm bắt cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh có liên quan đến đời sống của người dân, nhất là các vụ vỡ nợ xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Cùng với đó, duy trì nghiêm công tác phòng-chống, thích ứng an toàn với dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế-xã hội của huyện, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân; đẩy nhanh tiến độ thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng năm 2022, nhất là những công trình trọng điểm, cấp bách; tiếp tục triển khai dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Broăi, tập trung hoàn thành thủ tục để triển khai các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư năm 2022.