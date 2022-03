Đak Đoa: Công an chính quy phát huy vai trò ở cơ sở

(GLO)- Lực lượng Công an xã chính quy ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã phát huy tốt vai trò trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đánh giá cao.

Để cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy không bỡ ngỡ trong thực hiện nhiệm vụ khi tăng cường về cơ sở, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ này. Song song với đó, Công an huyện phân công lực lượng Công an chính quy chuẩn bị nhận nhiệm vụ ở xã thường xuyên tiếp cận thực tiễn tại cơ sở để nắm bắt tình hình, đặc điểm dân cư, đặc biệt là ở những địa bàn trọng điểm về tội phạm.

Ngoài ra, Công an huyện thường xuyên quán triệt lực lượng Công an cấp xã về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, liêm chính, vững mạnh, gần dân. Nhờ đó, sau một thời gian tăng cường về cơ sở, lực lượng Công an xã chính quy đã đáp ứng yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, được chính quyền và người dân tin tưởng. Nhiều vụ phạm pháp tại cơ sở được phát hiện, xử lý kịp thời. Theo thống kê, sau khi thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, số vụ phạm pháp trên địa bàn huyện Đak Đoa giảm từ 133 vụ năm 2020 xuống còn 126 vụ năm 2021.

Đại úy Nguyễn Phi Hùng-Trưởng Công an xã Ia Băng-cho biết: Do địa bàn xã tiếp giáp với TP. Pleiku và huyện Chư Sê, Chư Prông nên tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, lực lượng Công an xã chính quy đã chủ động tham mưu Công an huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức các đợt ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, câu lạc bộ giúp người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng được triển khai và phát huy hiệu quả. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại địa phương đi vào ổn định, số vụ phạm pháp giảm 50% so với trước. “Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm vừa qua, chúng tôi đã phát hiện, xử phạt 7 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền xử phạt 3 triệu đồng”-Đại úy Hùng nhấn mạnh.

Lực lượng Công an xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) thường xuyên bám sát địa bàn để thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho người dân nêu cao cảnh giác và phòng ngừa. Ảnh: R’Ô HOK

Ông Siu Djơng-Trưởng thôn O Yố (xã Ia Băng) thông tin: Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở làng khá phức tạp, nổi cộm là nạn trộm cắp tài sản và tình trạng thanh-thiếu niên chạy xe máy càn quấy, lạng lách đánh võng gây tâm lý bất an cho người dân. Ngay sau khi lực lượng Công an chính quy được bố trí về địa phương, tổ tự quản của làng thường xuyên phối hợp tuần tra, tuyên truyền, vận động bà con cảnh giác với tội phạm, nhắc nhở con em chấp hành pháp luật. Tình hình an ninh trật tự từ đó đã ổn định, người dân rất yên tâm.

Xã Kdang cũng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Sau khi được bố trí về xã, lực lượng Công an chính quy đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an bán chuyên trách tại 10 thôn, làng đẩy mạnh phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Đại úy Đậu Đức Hưng-cán bộ Công an xã Kdang-thông tin: “Chúng tôi thường xuyên túc trực 24/24 giờ để nắm tình hình, tuần tra, bám sát địa bàn; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, người uy tín thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm. Đồng thời, Công an xã phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng. Riêng trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm vừa qua, lực lượng Công an xã đã phát hiện, xử lý 1 vụ về ma túy, 1 vụ đốt pháo, thu hồi 4 pháo bi nổ, 1 khẩu súng tự chế bắn đạn bi, 3 súng hơi cồn”.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Trần Ngọc Anh-Trưởng Công an huyện Đak Đoa-cho biết: Đến nay, Công an huyện đã điều động, bố trí 85 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 17 xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu đề ra, giúp địa phương ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng Công an chính quy ở các xã, thị trấn đã phát huy vai trò xung kích trong phòng-chống dịch, tích cực hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân. “Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn, bổ sung biên chế lực lượng Công an xã, chỉ đạo các đội nghiệp vụ xây dựng các kế hoạch, giao nhiệm vụ từng ngày, tuần để kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Công an huyện cũng sẽ phân công lãnh đạo các đội nghiệp vụ phụ trách từng lĩnh vực, hướng dẫn lực lượng Công an xã nâng cao trình độ nghiệp vụ. Đồng thời, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”-Trưởng Công an huyện Đak Đoa cho biết thêm.