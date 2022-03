Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp xã: Thành công nhờ chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ

(GLO)- Đến nay, tỉnh Gia Lai đã có gần 20 Hội Cựu chiến binh cấp xã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Qua đánh giá, các đại hội điểm đã diễn ra đúng quy trình, quy định từ khâu chuẩn bị văn kiện, nhân sự ban chấp hành (BCH) đến điều hành tổ chức.





Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ia Le (huyện Chư Pưh) hiện có 105 hội viên, trong đó có 45 hội viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã xây dựng thành công mô hình “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh” ở thôn Phú Bình và làng Kênh Săn với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. 55 hội viên trung kiên, trong đó có 21 hội viên là người dân tộc thiểu số thuộc 11 tổ CCB nòng cốt sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tham gia trực gác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Hội CCB xã Ia Le (bên phải) tặng quà cho chốt kiểm soát phòng-chống dịch cầu 110. Ảnh: Hoàng Cư



Ông Lê Văn Sinh-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Le-cho hay: Đại hội đại biểu Hội CCB xã Ia Le lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) đã diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp. Tại đại hội, các đại biểu thống nhất cao chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phấn đấu phát triển 7-10 hội viên/năm; tập hợp hội viên và đối tượng đủ điều kiện vào Hội đạt trên 90%; 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ; 100% hội viên được học tập quán triệt nghị quyết các cấp của Đảng; 100% chi hội hoạt động có hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, không để xảy ra bạo loạn, vượt biên, không để mất an ninh trật tự ở địa phương; duy trì 11 tổ CCB nòng cốt trung kiên; 100% hộ cán bộ, hội viên được công nhận là gia đình văn hóa... Đại hội cũng đã bầu 13 đồng chí vào BCH, 3 đồng chí vào Ban Thường vụ, 8 đồng chí đi dự đại hội đại biểu cấp trên. “Tiếp nối truyền thống cách mạng, Hội CCB xã quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới”-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Le tin tưởng.



Với chủ đề “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, Đại hội đại biểu Hội CCB xã Hải Yang (huyện Đak Đoa) nhiệm kỳ 2022-2027 cũng đã thành công tốt đẹp. 50 đại biểu chính thức đại diện cho 161 hội viên CCB trong xã đã tham dự đại hội. Báo cáo tại Đại hội nêu rõ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nổi bật là kết quả vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đây là nhiệm vụ quan trọng được BCH Hội CCB xã xác định rõ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trên địa bàn xã có 4 trang trại, 62 gia trại, tạo việc làm thường xuyên cho 121 lao động là CCB và người thân của CCB, thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, xã có 35 hộ CCB khá, giàu, tăng 28 hộ so với năm 2017, 32 hộ CCB được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi.



Trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB xã Hải Yang thống nhất đề ra một số chỉ tiêu như: cơ bản xóa hộ hội viên nghèo, 100% hội viên không vi phạm pháp luật; hàng năm có 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; hơn 97% hộ cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH, 7 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trần Văn Lơi tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB xã Hải Yang.



Qua theo dõi, chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Nga-Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Đoa-nhận xét: “Đại hội đại biểu Hội CCB xã Hải Yang, xã Kdang, xã Trang và thị trấn Đak Đoa đều diễn ra trang nghiêm, đúng quy định. 16 cơ sở Hội khác đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo đúng tiến độ đề ra, đúng các quy định, đúng Điều lệ Hội CCB Việt Nam”.



Nhận xét về đại hội đại biểu Hội CCB cấp xã, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: “Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và một số nguyên nhân khách quan khác nên đại hội CCB cấp xã có những điều chỉnh nhất định cho phù hợp với tình hình. Đến nay, toàn tỉnh có gần 20 Hội CCB cấp xã đã tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Hơn 200 Hội CCB cấp xã và tương đương chuẩn bị đại hội, phấn đấu hoàn thành đại hội cấp xã trong tháng 5-2022; cấp huyện hoàn thành trong tháng 7-2022 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 9-2022. Do chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo nên các đại hội đã diễn ra khá thuận lợi, đúng quy định, Điều lệ Hội CCB Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.



HOÀNG CƯ