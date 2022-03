Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị trấn Kon Dơng lần thứ 7

(GLO)- Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027).





Nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu công tác Hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra. Hội CCB thị trấn đã quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức, kết nạp được 46 hội viên, nâng tổng số lên 237 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội. Đồng thời, Hội đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền và tích cực tham gia xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Hội đã xây dựng được 116 hội viên trung kiên trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tại các thôn, làng trọng điểm, có 5 cán bộ, hội viên được bầu làm đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thị trấn Kon Dơng khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Nhật



Hội đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 85 hội viên vay trên 3 tỷ đồng, đồng thời xây dựng nguồn quỹ nội bộ do hội viên đóng góp được hơn 279 triệu đồng và cho 42 hộ hội viên vay lãi suất thấp. Gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội đã vận động cán bộ, hội viên và người dân tham gia hiến đất, công lao động để làm đường giao thông và các công trình công cộng trên địa bàn, góp phần xây dựng thị trấn xanh-sạch-đẹp-văn minh và làng Đê Ktu đạt chuẩn làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2021, số chi hội đạt trong sạch vững mạnh là 86%, hội viên CCB gương mẫu đạt 96%, tỷ lệ gia đình CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 96%...



Nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đề ra mục tiêu là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Vận động các thế hệ CCB, phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào hành động cách mạng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các làng dân tộc thiểu số. Thực hiện phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi" góp phần giảm nghèo bền vững cho hội viên, nhất là hội viên người dân tộc thiểu số. Quan tâm công tác giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…



Đại hội đã bầu 11 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội CCB thị trấn khóa VII. Ban Chấp hành khóa mới họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Xuân Hồng tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB thị trấn Kon Dơng nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII.

THANH NHẬT