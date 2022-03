Công bố đáp án và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ hai Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển"

(GLO)- Ngày 28-3, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển" công bố kết quả và danh sách người đạt giải tại kỳ thi thứ hai.



KẾT QUẢ KỲ THI THỨ HAI



I- Đáp án kỳ thi thứ hai



Câu 1: Đáp án đúng là: c. Ngày 10-12-1945; Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí; đồng chí Phan Thêm làm Bí thư.



Câu 2: Đáp án đúng là: c. Hệ thống sông Ba, hệ thống sông Sê San và phụ lưu của hệ thống sông Srê Pôk.



Câu 3: Đáp án đúng là: a. Có 189.367 người; các huyện phía Đông Bắc của tỉnh.



Câu 4: Đáp án đúng là: b. Có 459.738 người; các huyện phía Tây và Tây Nam của tỉnh.



Câu 5: Đáp án đúng là: b. Ngày 24-6-1954; Trung đoàn 96.



Câu 6: Đáp án đúng là: c. Ngày 12-5-2000.



Câu 7: Đáp án đúng là: b. Có 63 đoàn; 5 đoàn nước ngoài, gồm: Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Philippines.



Câu 8: Đáp án đúng là: b. 7 xã biên giới; thuộc huyện Ia Grai (2 xã), huyện Đức Cơ (3 xã), huyện Chư Prông (2 xã).



Câu 9: Đáp án đúng là: b. 610 triệu USD; tăng 5,17% so với cùng kỳ.



Câu 10: Kỳ thi thứ hai có: 53.114 lượt người tham gia dự thi.



Tham gia kỳ thi thứ hai của Cuộc thi ngoài tỉnh Gia Lai còn có 25 tỉnh, thành có người tham gia: Đak Lak, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nội.



II- Kết quả và danh sách người đạt giải kỳ thi thứ hai:



* Giải nhất: 1 giải (bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng)



1. Nguyễn Đặng Gia Huy-Số 120/86A/10 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.



* Giải nhì: 3 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng)



1. Mai Ngọc Thành-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.



2. Phan Thị Kiều Lương-Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



3. Diệp Thị Hồng Điệp-Thôn 14, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đak Lak.



* Giải ba: 5 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng)



1. Vũ Thị Hà Giang-UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



2. Nguyễn Xuân Lượng-Số 17/3 Phạm Văn Đồng, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.



3. Nguyễn Lệ Thủy-Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.



4. Kpă H'Preo-Đảng ủy phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



5. Lê Thị Ngà-Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



* Giải khuyến khích: 15 giải (mỗi giải bao gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng)



1. Lương Thị Thái Bình-Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



2. Nguyễn Thị Thắm-Thôn 3 Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.



3. Kpă Đyui-Xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.



4. Dương Đình Mạnh-Tổ 6, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



5. Đỗ Thị Hồng Thắm-Ban Tổ chức Huyện ủy Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.



6. Vũ Xuân Lợi-UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.



7. Nguyễn Ngọc Mai Trang-Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



8. Phạm Thị Hồng Vy-Phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



9. Đào Xuân Thành-Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.



10. Mai Thị Xuân Lộc-Trường tiểu học Nam Yang, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.



11. Diệp Đức Đệ-Thôn 14, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đak Lak.



12. Rcom H'Guach-Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố 6, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.



13. Phan Đình Trung-lớp 9.10, Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.



14. Võ Tấn Công-Đảng ủy xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.



15. Vũ Xuân Sơn-Số 370/1/9 Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.







