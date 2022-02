Pleiku khẳng định vai trò "đầu tàu" kinh tế-xã hội

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ, TP. Pleiku đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Đây là tiền đề để Pleiku hướng đến những mục tiêu quan trọng trong năm 2022 với khí thế mới, khẳng định vai trò “đầu tàu” kinh tế-xã hội của tỉnh.





Những thành tựu nổi bật



Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố gặp không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động kinh tế-xã hội và đời sống của người dân. Dù vậy, dưới sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Pleiku đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.



Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 7,75%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, trong đó, lĩnh vực thương mại-dịch vụ chiếm tỷ trọng 53,87%, công nghiệp-xây dựng chiếm 41,28%, nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 4,85%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 85,33 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 8.155 tỷ đồng, bằng 91,63% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp năm 2021 đạt 1.744,7 tỷ đồng, bằng 107,8% kế hoạch tỉnh giao, bằng 102,3% kế hoạch thành phố và tăng 63,16% so với năm 2020. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, các xã đã hoàn thành từ 15 đến 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 3 làng đang được thành phố xem xét công nhận làng nông thôn mới. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được chú trọng thực hiện. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân di dời hàng rào, vật kiến trúc, hiến đất để thi công 7 tuyến đường theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị.

Năm 2021, TP. Pleiku đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Quang Tấn



Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển. Cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư. Thành phố có 40/82 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 48,7%. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, qua đó hỗ trợ 2.224 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số đang thiếu thiết bị và điều kiện phục vụ học trực tuyến với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng-chống dịch phù hợp trong tình hình mới; đồng thời, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân đảm bảo tiến độ, an toàn. Việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.



Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tích cực; bộ máy hành chính các cấp từng bước củng cố, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở được đổi mới về nội dung, phương thức; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng. Công tác phát triển đảng viên, thành lập chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy được quan tâm. Trong năm, thành phố đã thành lập 8 chi bộ có cấp ủy, nâng tổng số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy lên 159/175 chi bộ, đạt 90,85%; toàn Đảng bộ kết nạp 143 đảng viên mới, đạt 102,1% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.



Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”



Năm 2022, thành phố phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá năm 2010) đạt 10,13%. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp đạt 1.061,29 tỷ đồng trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 9.250 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 94,45 triệu đồng trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 20%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy chiếm 90% trở lên; phấn đấu 100% chi bộ khu dân cư có đủ số lượng đảng viên là người tại chỗ; có từ 120 đảng viên mới được kết nạp trở lên…



Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Thành ủy Pleiku sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng-chống dịch của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán vỉa hè, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân đảm bảo tiến độ và an toàn, hiệu quả. Song song với đó, Thành ủy tập trung chỉ đạo xây dựng, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện 3 nghị quyết, 1 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII đề ra. Phấn đấu khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh các ngành có lợi thế của thành phố. Tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP. Pleiku giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh”, xây dựng chính quyền điện tử.



Theo đó, thành phố tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình nông hội, kêu gọi xúc tiến đầu tư; khai thác hiệu quả hoạt động Cụm Công nghiệp Diên Phú. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giảm nợ đọng thuế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và dự toán thu ngân sách nhà nước theo phân cấp năm 2022. Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Huy động các nguồn lực tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới; thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm và chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thực hiện tốt công tác quản lý theo quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh; kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh mua bán, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.



Triển khai giải pháp huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội; ưu tiên nguồn vốn đầu tư các công trình giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, công trình có tính kết nối. Tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Quan tâm đầu tư phát triển du lịch tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; duy tu cải tạo giọt nước tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số để tạo điểm đến cho du khách; xây dựng khu phố ẩm thực, chợ đêm… Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng và giới thiệu hình ảnh du lịch Pleiku đến du khách trong và ngoài nước.



Đặc biệt, thành phố tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TRỊNH DUY THUÂN

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch HĐND TP. Pleiku