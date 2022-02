Huyện ủy Đak Pơ khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

(GLO)- Sáng 18-2, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Huyện ủy Đak Pơ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 26-10-2016 về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn giai đoạn 2016-2020” và Nghị quyết 06-NQ/HU ngày 19-12-2016 về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia sinh hoạt ở các khu dân cư”.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU, bộ mặt nông thôn huyện Đak Pơ ngày càng khởi sắc. Năm 2021, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện hơn 22.890 ha, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2016. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã hình thành 1 cánh đồng mía lớn với quy mô 96,9 ha; 5 cánh đồng kỹ thuật tại các xã Tân An, Phú An, Ya Hội và thị trấn Đak Pơ quy mô hơn 64 ha. Triển khai xây dựng 4 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Chăn nuôi chuyển dịch từ chăn nuôi hộ gia đình nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học gắn với xử lý chất thải chăn nuôi, giảm ô nhiễm môi trường. Hệ thống điện, đường, trường, trạm, kênh mương, thủy lợi đều được huyện quan tâm đầu tư đúng mức đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo từ 13,56% năm 2016 giảm còn 2,79% năm 2021. Đời sống của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 39,45 triệu đồng, tăng 52,19% so với năm 2016.

10 tập thể và 14 cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng giấy khen. Ảnh: Nguyễn Hiền

Cũng sau 5 năm triển khai Nghị quyết 06-NQ/HU, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở; lấy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm thước đo đánh giá hàng năm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh cũng như công tác xây dựng Đảng ở mỗi địa phương, đơn vị.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020); tặng giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, 1 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.