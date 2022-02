Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đột phá trong hoạt động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(GLO)- Nguồn thu ngân sách tăng tới 922% so với cùng kỳ năm 2020 cho thấy những nỗ lực, cố gắng của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, đơn vị còn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) trong điều kiện chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.





Ông Vũ Lê Quân-Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum. Ảnh: Tuệ Nghi

Dự lường trước những khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19, ngay từ đầu năm, với sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cùng sự nỗ lực của tập thể đơn vị, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm thu hút, tạo điều kiện cho 100% dự án điện gió trên địa bàn làm thủ tục thông quan, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.



Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum Vũ Lê Quân cho biết: “Song song với việc tạo thuận lợi cho DN trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về hải quan và chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát đối với cán bộ, công chức nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết không để tình trạng thất thu ngân sách nhà nước xảy ra trên địa bàn”.



Đến nay, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo thực hiện thông quan nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng ách tắc phương tiện, hàng hóa của DN. Đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu hàng hóa tại các địa bàn do Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum quản lý đạt hơn 1,29 tỷ USD, tăng 350% so với năm trước. Song song với việc khắc phục tác động tiêu cực của dịch Covid-19, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, nhờ đó kết quả đạt rất tích cực với hơn 2.368 tỷ đồng, tăng 922% so với năm 2020, đạt 915% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và đạt 105% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao.

Trụ sở Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum (20 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Tuệ Nghi



Về việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các DN tham gia hoạt động xuất-nhập khẩu, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ; thành lập các tổ công tác kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền cũng như báo cáo các vướng mắc vượt thẩm quyền về Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để hướng dẫn xử lý cho DN, nhất là trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Soi chiếu hành lý của hành khách xuất-nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Ảnh: Tuệ Nghi





Cùng với việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất-nhập khẩu, công tác phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng được Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum tập trung chỉ đạo quyết liệt, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và phát triển thương mại biên giới. Kết quả, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và tịch thu hơn 20.000 bao thuốc lá điếu ngoại và các loại hàng hóa khác như: gỗ xẻ, kim loại vàng, động vật hoang dã với tổng trị giá ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng.

Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa xuất-nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: Tuệ Nghi



Bà Đậu Thị Hoàn-chủ Doanh nghiệp tư nhân Nhân Thành 10B (tỉnh Kon Tum) nhận xét: “Mặc dù trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng việc xuất-nhập hàng hóa của chúng tôi được cán bộ ngành Hải quan giải quyết rất nhanh chóng, kịp thời. Chúng tôi cũng được hướng dẫn việc áp dụng công nghệ thông tin để chủ động hơn trong việc khai báo thủ tục hải quan, giảm thời gian giải phóng hàng hóa. Cục Hải quan còn bố trí cán bộ trực để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh của DN khi làm thủ tục”.

Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: Tuệ Nghi





Trong năm 2022, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum quyết tâm xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, hiện đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và tạo thuận lợi cho DN, góp phần thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn.



