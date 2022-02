Chủ tịch nước: Tuy Phước coi trọng củng cố hệ thống chính trị sát dân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt lưu ý trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, Tuy Phước phải coi trọng hơn nữa việc củng cố hệ thống chính trị theo hướng sát dân, sát cơ sở.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng chứng nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Tuy Phước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)



Sáng 16/2, nhân dịp công tác tại Bình Định, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố huyện Tuy Phước - huyện đồng bằng lớn ở phía nam tỉnh Bình Định chính thức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.



Tuy Phước có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, có tiềm năng rất lớn về đất sản xuất cây công nghiệp, cây lúa và thủy sản. Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tuy Phước đã phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sâu sát, quyết liệt, xác định đúng phương pháp, lựa chọn đúng nội dung, khâu đột phá. Nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đã được áp dụng hiệu quả. Đặc biệt, đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện.



Toàn huyện hiện có 12/14 hợp tác xã nông nghiệp liên kết sản xuất giống với các công ty, tập đoàn lớn, hằng năm liên kết sản xuất giống trên 1.200ha, áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật tiên tiến. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 9,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,8 triệu đồng/năm (tăng 2,4 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,92% (giảm 7,92% so với năm 2011); hệ thống đường giao thông nông thôn trục xã, liên xã được nhựa hóa, bêtông hóa đạt 100%; đường trục thôn, liên thôn đạt 99,3%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 48,67%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó, hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia là 74,1%.



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Tuy Phước với nhiều mô hình sinh động, hiệu quả. Chủ tịch nước cũng chúc mừng chính quyền và nhân dân Bình Định đã có 84/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ở mức cao so với cả nước.



Chủ tịch nước nêu rõ xây dựng nông thôn mới là việc cần thiết nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập cho nông dân. Vui mừng về thành tích của Tuy Phước, đã giảm mạnh số hộ nghèo, đạt mức thu nhập bình quân gần 50 triệu đồng/người/năm, Chủ tịch nước cũng đề cập đến các mục tiêu bao trùm trong xây dựng nông thôn mới, đó là nâng cao đời sống vật chất tinh thần, văn hóa của người dân, nhất là những nét truyền thống của văn hóa Việt như tình làng, nghĩa xóm; tôn sư trọng đạo, hỗ trợ nhau lúc ốm đau hoạn nạn… Xây dựng nông thôn mới còn phải giữ vững an ninh nông thôn, đảm bảo an toàn cho người dân.



Chủ tịch nước đề nghị trong xây dựng nông thôn mới, Tuy Phước phải hướng đến hiện đại hóa hơn nữa về khoa học công nghệ; ngày càng có nhiều sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm cung cấp cho các thành phố lớn. Xây dựng nông thôn mới ở Tuy Phước phải chú trọng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của kinh tế hộ, kinh tế nhiều thành phần; trong đó coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân.



Đặc biệt, Chủ tịch nước lưu ý trong tiến trình đó, Tuy Phước phải coi trọng hơn nữa việc củng cố hệ thống chính trị theo hướng sát dân, sát cơ sở, “lo cho dân, đi sát phong trào của nhân dân, chia sẻ khó khăn với nhân dân. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau; đi đầu trong phòng, chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn.” Chủ tịch nước căn dặn Tuy Phước không được “thỏa mãn non, tránh bệnh thành tích,” nỗ lực hoạt động hiệu quả hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ này.



Với tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn chính quyền và nhân dân Tuy Phước, giữ vững khát vọng, nêu cao ý chí, đột phá hơn nữa trong phát triển, đưa huyện tiến bước cùng các huyện nông thôn mới khác của Việt Nam. Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, nhất là cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nông nghiệp số để phục vụ người dân tốt hơn.



“Tuy Phước phải trở thành một huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao của Việt Nam,” Chủ tịch nước hy vọng.



Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Bình Định và huyện Tuy Phước cần có kế hoạch cụ thể, bước đi phù hợp, giữ vững môi trường sống cho người dân, nhất là Đầm Thị Nại - lá phổi xanh trên địa bàn.

Theo Quang Vũ-Ly Kha (TTXVN/Vietnam+)