Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Đảm bảo cho mọi nhà, mọi người có điều kiện vui xuân, đón Tết

(GLO)- Ngày 19-1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo hội nghị.



Dự hội nghị phía đầu cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.



Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Năm 2021, hệ thống cơ quan công tác dân tộc các cấp đã khắc phục khó khăn trong tình hình dịch Covid-19, khó khăn đặc thù của vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, chuẩn bị tốt các điều kiện để quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình ở địa phương. Thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 cũng như nắm tình hình dịch bệnh, thiên tai tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, chủ động hỗ trợ, đề xuất tham mưu trình các cấp thẩm quyền hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn



Cùng với việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương đã ban hành các Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác dân tộc và ban hành các chính sách đặc thù riêng của từng địa phương, như: chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo DTTS vùng khó khăn; chính sách hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh DTTS; chính sách về chế độ đãi ngộ đối với bác sĩ công tác tại vùng DTTS và miền núi; chính sách bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS; chính sách bảo hiểm y tế đối với người có uy tín vùng đồng bào DTTS; chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS không thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; chính sách hỗ trợ, tặng quà cho hộ đồng bào DTTS tiêu biểu; chính sách hỗ trợ lãi suất cho hộ đồng bào DTTS... Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho UBND các địa phương chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.



Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021 cũng gặp không ít khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chính sách; một số nhiệm vụ phải điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tế. Việc thực hiện chế độ, chính sách tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS cũng còn bất cập do việc chuyển tiếp chính sách... Bên cạnh đó, thời tiết, thiên tai diễn biến thất thường, gây thiệt hại đến người và tài sản của bà con.



Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và chỉ ra tồn tại, hạn chế trong năm 2021. Đồng thời, đóng góp nhiều giải pháp cũng như đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022.



Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã thực hiện tốt chính sách dân tộc trong năm qua, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ủy ban Dân tộc, các tỉnh, thành phố cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chương trình dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm rút ra những kinh nghiệm để làm tốt công tác này trong năm 2022.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị: Năm 2022 và những năm tiếp theo, Ủy ban Dân tộc, các tỉnh, thành phố cần tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch công tác về cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có các nội dung liên quan đến dân tộc. Bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là đời sống của bà con đồng bào, tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư, các điểm nóng về an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời có những chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống, bảo vệ an toàn sức khỏe và tài sản của Nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đặc biệt là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.



“Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng xã hội. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên, nhất là tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cá nhân người đứng đầu. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do dịch bệnh, nhất là các hộ DTTS, đảm bảo cho mọi nhà, mọi người có điều kiện vui xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022, không để ai phải ở lại phía sau…”-Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.



QUANG TẤN