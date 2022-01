Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2022

(GLO)- Sáng 4-1, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức trực tuyến đến 115 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh dự và chỉ đạo hội nghị.





Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 2 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy



Năm 2021, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn mới của Ban Tổ chức Trung ương; công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, song trong năm 2021, Đảng bộ Khối đã hoàn thành xây dựng và ban hành 3 nghị quyết, 2 đề án, 3 chương trình, 2 chỉ thị thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối; thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và “Mái ấm biên cương”.



Cụ thể, năm 2021, Đảng ủy Khối đã xây dựng và bàn giao 35/30 “Mái ấm biên cương” (vượt 16,7% kế hoạch đề ra) cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở khu vực biên giới của tỉnh. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng-chống Covid và công tác phòng-chống dịch trên 8,6 tỷ đồng; xây dựng “Mái ấm biên cương” với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây nhà tình nghĩa, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa… trên 25 tỷ đồng. Kết quả, năm 2021 có 15/17 chỉ tiêu đã đạt và vuợt so với Nghị quyết đề ra, gồm: tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt 14,7%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt 11,7%; tỷ lệ công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt 8%...



Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những hạn chế, tồn tại và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Theo đó, phấn đấu 100% TCCSĐ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có 95% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% doanh nghiệp hoàn thành việc nộp thuế, các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật; tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 3,5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu năm 2022; có 85% trở lên đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hạn chế tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 1%...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy



Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong năm qua; đồng thời đề nghị cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022.



Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII. Theo đó, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy TCCSĐ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy TCCSĐ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, chủ động và tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đề cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn; thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, kết luận, chương trình, đề án về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của tỉnh. Đồng thời, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, trong đó cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong các tổ chức kinh tế tư nhân. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng ủy Khối cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các TCCSĐ và đảng viên; tiếp tục lãnh đạo công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ đi vào thực chất và có chuyển biến rõ nét…



Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các cấp ủy TCCSĐ theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm.



Dịp này, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã công bố quyết định tặng giấy khen cho 21 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021 và 3 tổ chức Đảng, 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021).



ANH HUY