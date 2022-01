Đại diện chức sắc tôn giáo thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 25-1, đoàn chức sắc đại diện 5 tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Baha’i) do Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thông tin tổng quan về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh đến chức sắc các tôn giáo. Ảnh: Lam Nguyên

Thay mặt chức sắc các tôn giáo, Hòa thượng Thích Từ Vân thông tin: Những năm qua, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn hoạt động theo phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, 2 năm qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chức sắc các tôn giáo và tín đồ đã rất tích cực trong công tác thiện nguyện, qua đó chung tay cùng tỉnh nhà ổn định, phát triển kinh tế-xã hội.

Đón tiếp đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ghi nhận và bày tỏ tình cảm trân trọng đối với những đóng góp tích cực của chức sắc các tôn giáo cũng như tín đồ, nhất là trong tình hình khó khăn mọi mặt do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Nhờ đó, năm qua, Gia Lai đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung chúc chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh một năm mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục nỗ lực chung tay xây dựng tỉnh nhà.