Ia Grai: Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện lần III

Ngày 2-12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị đại biểu Phật giáo huyện lần III (nhiệm kỳ 2021-2026).





Tham dự có các ông: Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy.



Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần tặng lẵng hoa chúc mừng. Ảnh: Thanh Nhật



Về phía Giáo hội có Hòa thượng Thích Trí Thạnh-thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng một số vị chức sắc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam một số huyện trong tỉnh.



Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai đã triển khai đạt hiệu quả các mặt công tác phật sự, hướng dẫn tăng ni và phật tử địa phương thực hiện có hiệu quả phương châm “Tốt đời-Đẹp đạo”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tăng cường các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo khó, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng giá trị hàng tỷ đồng, góp phần vào công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.



Hội nghị đã thống nhất đường hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2026, trọng tâm là tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết đồng bào phật giáo huyện nhà thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Giáo hội, xây dựng Giáo hội theo phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”. Đồng thời, tích cực các hoạt động từ thiện và góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...



Hội nghị đã nhất trí thông qua nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai khóa III (nhiệm kỳ 2021-2026) với 10 vị, Thường trực Ban Trị sự gồm 10 vị, trong đó Đại đức Thích Giác Liêm tái giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai khóa mới.

Ra mắt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai khóa III. Ảnh: Thanh Nhật



Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai và 5 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. UBND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai đã tặng giấy khen cho tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện…



Được biết, trước đó, đại diện chư tôn đức tăng, ni trong huyện đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Đồng thời, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã trao 50 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn của thị trấn Ia Kha.



