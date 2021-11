Gia Lai: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Mặt trận và cựu chiến binh cơ sở

(GLO)- Sáng 18-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phong trào năm 2021 cho cán cho cán bộ Mặt trận cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện Krông Pa.

Theo đó, trong 1 ngày các đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn các nội dung tuyên truyền trong Sổ tay thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; quán triệt, phổ biến một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thông tin tình hình chung về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh; vai trò của Mặt trận cơ sở trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trao đổi thảo luận về kinh nghiệm, hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở cộng đồng khu dân cư.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư của huyện Krông Pa, góp phần triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do các cấp phát động.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Minh Châu

• Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ hội toàn tỉnh năm 2021 cho cán bộ hội Cựu chiến binh ở cơ sở thuộc huyện Đức Cơ và huyện Chư Prông (tập trung tại huyện Đức Cơ); Chư Sê và Chư Pưh (tập trung tại huyện Chư Sê), Đak Pơ và Kông Chro (tập trung tại huyện Đak Pơ).

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ hội được hướng dẫn nội dung cơ bản của công tác hội năm 2021, trong đó tập trung vào Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri 02-TT/TU của Tỉnh ủy Gia Lai về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm 2022-2027; hướng dẫn công tác Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII; Đề cương báo cáo chính trị các cấp; công tác kiểm tra phục vụ Đại hội và bầu cử Ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027; hướng dẫn công tác tuyên truyền, thi đua, văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh; hướng dẫn công tác phối hợp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra các đại biểu được Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh trao đổi, giải đáp một số vấn đề liên quan đến nội dung tập huấn.