Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri huyện Kông Chro và thị xã An Khê

(GLO)- Ngày 16-11, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Đinh Văn Thê-Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã An Trung (huyện Kông Chro) và phường An Phú (thị xã An Khê).

Tham gia buổi tiếp xúc còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Kông Chro và thị xã An Khê cùng đông đảo cử tri 2 địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày và được chia làm 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, làm việc cả ngày thứ 7, chủ nhật, Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 2 dự án Luật, cho ý kiến với 5 dự án Luật, ban hành 11 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp. Đồng thời, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý cũng đã thông báo nhanh một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường An Phú (thị xã An Khê). Ảnh: Quang Tấn

Cử tri thị xã An Khê và huyện Kông Chro bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh, địa phương trong năm 2021; cũng như tin tưởng vào những kế hoạch, quyết sách phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Cùng với đó, cử tri huyện Kông Chro mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời một số vấn đề còn tồn tại như: chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng giá phân bón tăng cao gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân; quan tâm đầu tư nâng cấp đường giao thông, cống thoát nước, điện chiếu sáng công cộng... Đặc biệt, các cấp cần quan tâm đầu tư một cây cầu bắc qua sông Ba nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương thuận lợi, nhất là bà con 2 làng Biên và Kial (xã An Trung); đồng thời sẽ khắc phục được tình trạng học sinh phải nghỉ học mỗi khi đến mùa nước lũ.

Cử tri xã An Trung (huyện Kông Chro) kiến nghị các cấp quan tâm xây dựng cầu bắc qua sông Ba nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương thuận lợi. Ảnh: Quang Tấn

Cử tri thị xã An Khê đề nghị Quốc hội cần có những quyết sách, giải pháp căn cơ để phòng-chống đại dịch Covid-19 tốt hơn, nhất là quan tâm đầu tư cơ sở y tế, phương tiện, nhân lực, trang-thiết bị y tế; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là đầu tư nâng cấp quốc lộ 19, xây dựng đường cao tốc Quy Nhơn-Pleiku nhằm tạo động lực cho An Khê nói riêng và Gia Lai nói chung phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, các cấp, các ngành cần có biện pháp chế tài mạnh trong xử phạt các hành vi vi phạm an toàn giao thông cũng như cởi trói các thủ tục hành chính rườm rà, sách nhiễu, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai…

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Kông Chro và thị xã An Khê giải trình một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền. Thay mặt đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời cho biết, sẽ tổng hợp ý kiến của cử tri để gửi đến các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chuyển đến Chính phủ thông qua các kỳ họp của Quốc hội sắp tới.