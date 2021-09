Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai: "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"

(GLO)- Nhiệm kỳ 2016-2021, phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với phẩm chất người phụ nữ Công an nhân dân “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh gồm 15 cơ sở Hội trực thuộc và 17 cơ sở Hội Công an các huyện, thị xã, thành phố. Trên tất cả lĩnh vực công tác, tập thể cán bộ, hội viên luôn tận tụy trong công việc, tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào, hoạt động.

Là một điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Cảnh sát nhân dân I, Thiếu tá Nguyễn Thị Như Hoa luôn sắp xếp thời gian khoa học để hoàn thành tốt công tác chuyên môn, đồng thời tích cực tham gia công tác Hội. Nhiệm kỳ 2021-2026, chị cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Khối Cảnh sát nhân dân I phối hợp tổ chức 11 hoạt động thăm hỏi, tặng quà ở cơ sở với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Thiếu tá Nguyễn Thị Như Hoa chia sẻ: “Từ việc nhận thức công tác Hội là một trong những nhiệm vụ chính trị của ngành, tôi đã xây dựng kế hoạch và đề ra mục tiêu cụ thể để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cân đối giữa công việc và gia đình, đồng thời gắn kết với các chị em để tổ chức các hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng”.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Rmah Myor (xã Ia Kênh, TP. Pleiku) tháng 7-2020. Ảnh: Lê Ánh

Nhiệm kỳ 2016-2021, phụ nữ Công an toàn tỉnh tổ chức 121 đợt tình nguyện hướng về cơ sở. Qua đó đã huy động trên 10 ngàn suất quà với tổng trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng trao tặng các gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, Hội còn thực hiện các mô hình kết nghĩa với chi hội phụ nữ làng đồng bào dân tộc thiểu số, câu lạc bộ nhân ái, câu lạc bộ hỗ trợ tư vấn pháp luật, ngày thứ bảy tình nguyện, phòng tiếp dân kiểu mẫu, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo… Gần đây, các cấp Hội đã tích cực tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiết thực chung tay phòng-chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 180 triệu đồng. Ngoài ra, chị em còn chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai với tổng kinh phí 80,7 triệu đồng.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh-cho biết: “Trong 5 năm qua, phụ nữ Công an tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong các phong trào, cuộc vận động. Qua các đợt tặng quà, khám-chữa bệnh cho bà con ở cơ sở, Hội Phụ nữ các cấp đã lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, về bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực gia đình; tội phạm trong cộng đồng dân cư, về trật tự an toàn giao thông… Qua đó, Hội góp phần chia sẻ khó khăn, đồng thời giúp bà con nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật”.

Nhiệm kỳ 2016-2021, các phong trào, mô hình, cuộc vận động được Hội Phụ nữ Công an tỉnh triển khai thực hiện sâu rộng như: phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; mô hình “Hướng về cơ sở chung sức cộng đồng, lồng ghép tuyên truyền pháp luật”…

Bà Rơ Chăm H’Hồng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh-đánh giá: “Thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã thể hiện tốt vai trò trong công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động, phong trào. Điển hình như: tuyên truyền, vận động phụ nữ phát triển toàn diện trong xây dựng gia đình hạnh phúc, quán triệt sâu rộng mục tiêu xây dựng người phụ nữ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe, có tri thức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, đáp ứng tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng, đặc biệt là hướng đến các hoạt động về biên giới trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Với những kết quả đạt được, từ năm 2016 đến nay, 226 nữ cán bộ, chiến sĩ được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen. Trung bình mỗi năm có 75% hội viên đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, lao động tiên tiến, 8% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.