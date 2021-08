Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Kbang thông qua 18 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Ngày 5-8, HĐND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện đã thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Theo đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch hợp lý, các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả và tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất mới, nhân ra diện rộng; đến cuối tháng 6, toàn huyện gieo trồng được hơn 29.194 ha cây trồng các loại, đạt 83,1% so với kế hoạch và bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc được triển khai quyết liệt, nhất là công tác phòng-chống dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò; công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn, số vụ vi phạm lâm luật giảm 19 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư, phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 6 xã, 7 làng đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, thị trường tín dụng được mở rộng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 29.958 triệu đồng, đạt 78,9% so với dự toán huyện giao, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: An Phát

Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người cao tuổi; công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; các nội dung về kêu gọi, phát triển du lịch được quan tâm; các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức chu đáo, đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch Covid-19 và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 kịp thời, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo, giữ vững.

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn hạn chế cụ thể trên từng lĩnh vực, đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Kỳ họp đã thông qua 18 Nghị quyết quan trọng về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026; quyết toán ngân sách địa phương năm 2020…