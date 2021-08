Gia Lai: Không lơ là, chủ quan, bị động trong phòng-chống dịch

(GLO)- Chiều 2-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố để triển khai Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ liên quan đến phòng-chống dịch Covid-19.

Nhiều ca mắc Covid-19 từ vùng dịch về

Báo cáo về công tác phòng-chống dịch trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn thông tin: Từ ngày 28-5-2021 đến sáng 2-8, Gia Lai đã ghi nhận 72 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố. Đến thời điểm báo cáo có 7 trường hợp đã xuất viện. Đặc biệt, trong số 72 ca mắc Covid-19 có 59 trường hợp là người từ vùng dịch về. Thời gian qua, tỉnh tiếp tục duy trì 4 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ và 20 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương; đã thiết lập, vận hành Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19; khảo sát và xây dựng kế hoạch thiết lập 3 bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn TP. Pleiku để đáp ứng theo từng cấp độ dịch. Ngành Y tế đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 cho 15.616 người/17.790 liều. Đồng thời, triển khai tiêm đợt 5 với 6.000 liều vắc xin AstraZeneca, dự kiến kết thúc trước ngày 10-8.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Thời gian qua, nhiều công dân tự phát từ vùng dịch về qua địa bàn tỉnh, nhiều nhất là qua chốt kiểm soát khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh); lực lượng chức năng không chỉ lo ăn uống còn lo xăng xe cho công dân, đảm bảo không ai bị đói. Ngoài ra, lực lượng Công an đã tổ chức dẫn các đoàn xe qua địa bàn tỉnh an toàn. Riêng với công dân về tỉnh thì được phân loại và đưa đi cách ly theo đúng quy định. “Hiện nay đã có Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng-chống dịch, trong đó có nội dung chỉ đạo “tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31-7-2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép)”. Theo đó sẽ gia tăng việc trốn về tại các đường mòn, lối mở. Vì vậy, chúng ta cần nghiên cứu đánh giá vấn đề này, tăng cường thêm các chốt kiểm soát chặt tại các đường mòn, lối mở… Đồng thời, kêu gọi người dân cùng giám sát, kịp thời tố giác các trường hợp trốn về, các trường hợp vi phạm quy định về phòng-chống dịch”-Đại tá Sơn đề xuất.