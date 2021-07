Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh

(GLO)- Thực hiện chương trình làm việc của Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 22-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính chủ trì hội nghị.





Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguuyễn Hữu

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.



Được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm tình hình đấu tranh ngăn chặn phục hồi tổ chức phản động. Tội phạm được kéo giảm 14% số vụ so với cùng kỳ năm 2020; điều tra làm rõ 307 vụ án, đạt 86,5% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 11,5%; cao hơn 9,02% so với thời gian cùng kỳ). Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã chủ động, tích cực trong Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ngày 31-8-2018. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các nội dung tại kết luận, như: tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chủ động đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong kết luận nêu, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Nguuyễn Hữu



Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Đồng thời biểu dương ghi nhận những nỗ lưc, cố gắng của Công an tỉnh thời gian vừa qua đã đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ngành, các lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và kịp thời khắc phục hạn chế, tồn tại sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, kết luận.



Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng ủy, phát huy dân chủ, kỷ cương; chú trọng quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn dịch Covid-19. Chủ động đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp tốt với các ngành thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, chú trọng công tác bí mật Nhà nước, tuyên truyền phản bác luận điệu sai trái, lừa đảo trên không gian mạng. Điều tra xử lý kịp thời những vụ án nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông…Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự và đẩy lùi dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.



NGUYỄN HỮU