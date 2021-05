Mọi người dân đều hiểu rõ rằng bầu cử và đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của người Việt.



Hôm nay (23.5.2021) là một ngày rất trọng đại của đất nước, ngày mà lá phiếu của hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ hoàn toàn quyết định người ứng cử nào trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; cử ra những người quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, góp phần quan trọng vào việc kiến tạo hành lang pháp lý, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế, xã hội.



Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân... Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.



Hiến pháp quy định Nhà nước Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân tổ chức ra nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình để thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp phần thiết lập ra bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Mọi người dân đều hiểu rõ rằng bầu cử và đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của người Việt.



Cuộc bầu cử lần này rất đặc biệt, lần đầu tiên chúng ta tiến hành một cuộc bầu cử trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất, ở mức độ nguy hiểm nhất từ trước tới nay trên địa bàn của gần một nửa số tỉnh, thành phố của cả nước, khiến nhiều nơi phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội. Nhưng nói như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được làm rất tốt, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo để ngày 23.5 thực sự là ngày hội thiêng liêng và an toàn.



Trả lời báo chí, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động kể: “Về với địa phương, trực tiếp trò chuyện với cử tri, nhân dân tại các điểm bầu cử, điều tôi ấn tượng nhất là cử tri và nhân dân đều rất vui tươi, hồ hởi, phấn khởi mong chờ đến ngày bầu cử. Đặc biệt, cử tri là bà con đồng bào dân tộc thiểu số nói rằng khi đi chợ phiên, bà con đã mặc đẹp rồi nhưng đến ngày bầu cử thì bà con lại còn mặc đẹp hơn để ngày bầu cử như ngày hội của nhân dân”.



Hôm nay chúng ta cầm lá phiếu đi bầu, tờ giấy nhỏ bé ấy là một dấu hiệu xác nhận rằng, ta là người làm chủ đất nước. Và khắc ghi lời của Bác Hồ: “Nhân dân ta đã đấu tranh lâu dài và anh dũng, đã hy sinh biết bao xương máu trong cách mạng và trong kháng chiến mới giành được và giữ được quyền dùng lá phiếu ấy. Vì vậy, đối với lợi ích chung của Tổ quốc cũng như đối với lợi ích riêng của mỗi người, đồng bào cử tri phải làm tròn nhiệm vụ của mình”.

