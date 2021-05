Đak Đoa khen thưởng 41 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử

(GLO)- Ủy ban bầu cử huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật

Hội nghị đánh giá: Từ đầu năm đến nay, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị cùng các chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Cùng với triển khai các mặt công tác liên quan, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị huyện và cấp xã tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử. Mặt khác, UBND huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã theo quy định, triển khai công tác bầu cử theo kế hoạch. Đồng thời, các tiểu ban và 2 tổ giúp việc đã hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2021-2026…

Cấp ủy và chính quyền địa phương, Ủy ban bầu cử huyện luôn sâu sát chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trước, trong và sau bầu cử, triển khai các nhiệm vụ theo luật định và đảm bảo yêu cầu về tiến độ. Đồng thời, tập trung nhân lực và đảm bảo tốt về cơ sở vật chất phục vụ, chú trong công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật, thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Chủ tịch UBND huyện Phạm Minh Trung trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Thanh Nhật

Cử tri trên địa bàn huyện đã bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong số 59 ứng cử viên; bầu 405 đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 trong số 679 ứng cử viên.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa đã khen thưởng 16 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

THANH NHẬT