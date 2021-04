Hội LHPN An Khê tích cực chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp ở An Khê (tỉnh Gia Lai) đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phát huy những thành tích đã đạt được, các cấp Hội tích cực chuẩn bị điều kiện cho Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều kỳ vọng mới.

Những đóng góp tích cực

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội LHPN An Khê đã triển khai nhiều hoạt động sát với thực tiễn nhằm nâng cao đời sống hội viên, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Một trong những đóng góp tích cực của Hội là chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Hội LHPN thị xã kêu gọi xã hội hóa xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 37 hộ dân ở 3 làng: Nhoi, Hòa Bình, Pờ Nang (xã Tú An) với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Hội LHPN phường Tây Sơn và xã Cửu An phối hợp với các đoàn thể, người dân lắp đặt bóng điện chiếu sáng cho hơn 1.300 m đường giao thông trên địa bàn với tổng kinh phí gần 39 triệu đồng.

Hội LHPN xã Cửu An triển khai thí điểm mô hình lò đốt rác tại 10 hộ gia đình, bước đầu làm thay đổi nhận thức về giữ gìn môi trường sống của hội viên. Hội LHPN xã Song An, Tú An vận động 60 hội viên tự giác di dời nhà cửa đến khu quy hoạch mới và trồng hơn 700 m “hàng rào xanh” theo Đề án xây dựng làng nông thôn mới.

Mô hình “Con đường hoa” do Hội LHPN xã Xuân An thực hiện đã góp phần tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp đường quê. Ảnh: Hoành Sơn

Bà Nguyễn Thị Mai Xuân-Chủ tịch Hội LHPN xã Tú An-chia sẻ: “Sự đóng góp tích cực của chị em phụ nữ đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân và bộ mặt nông thôn, nhất là ở 3 làng dân tộc thiểu số: Pơ Nang, Nhoi, Hòa Bình. Ngoài việc nhà cửa được di dời, sắp xếp lại theo quy hoạch, đẹp hơn thì người dân còn biết tự làm hàng rào xanh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp và biết sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh để phòng tránh bệnh tật”.

Mặt khác, các cấp Hội Phụ nữ ở An Khê thường xuyên quan tâm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Năm 2020, Hội LHPN thị xã đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 20 hội viên vay vốn để khởi nghiệp; duy trì 14 tổ vay vốn gồm 356 thành viên ở phường An Phú và xã Thành An, Xuân An với dư nợ gần 35 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức của hội viên về một số chính sách, pháp luật của Nhà nước; cách tự phòng-chống bệnh tật. Bà Trịnh Thị Lê-Chủ tịch Hội LHPN thị xã-cho hay: “Trong 3 năm (2017-2019), Hội LHPN thị xã chủ trì tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng giáo dục con cái, xây dựng cuộc sống gia đình, phòng-chống xâm hại trẻ em… Các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên về pháp luật, phòng tránh bệnh tật”.

Gấp rút hoàn thành đại hội cấp cơ sở

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã An Khê lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ diễn ra vào tháng 8-2021. Trước đó, các xã, phường tiến hành đại hội cấp cơ sở. Tính đến thời điểm hiện tại, phường An Phú và An Bình đã tổ chức xong đại hội đại biểu Hội LHPN. Trong đó, phường An Bình được chọn làm đại hội điểm. Hiện 9 Hội LHPN xã, phường còn lại đang tích cực chuẩn bị đại hội.

“Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội LHPN xã sẽ diễn ra vào ngày 20-4. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất”-bà Đặng Thị Thúy Thuê-Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân An-cho hay.

Phụ nữ xã Tú An triển khai phần việc chào mừng Đại hội Hội LHPN các cấp. Ảnh: Hoành Sơn

Hiện nay, Hội LHPN thị xã đang xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021; công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026.

“Chúng tôi sẽ lấy ý kiến của hội viên và các cấp chính quyền để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị sau khi xây dựng xong. Việc này sẽ giúp cho Báo cáo chính trị được đầy đủ, đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng nhiệm kỳ tới. Chúng tôi cũng đã hoàn thành phần việc chào mừng đại hội lần này là hỗ trợ 1 hộ dân sửa chữa nhà với kinh phí thực hiện 25 triệu đồng”-Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Khê cho biết thêm.

HOÀNH SƠN