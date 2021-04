Hội đồng nhân dân TP. Pleiku tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

(GLO)- Chiều 15-4, HĐND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ 17 nhằm đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND, các ban HĐND thành phố và các cơ quan tư pháp trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Quang Tấn

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 17 kỳ họp (10 kỳ họp thường lệ, 7 kỳ họp chuyên đề). Tại các kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, biểu quyết thông qua 99 nghị quyết trên các lĩnh vực. Tất cả các nghị quyết này đã được UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn, đoàn thể chính trị-xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội thành phố phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững.



Nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, song dưới sự hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối kết hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, nhất là tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, kinh tế-xã hội của thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,14%/năm; thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp tăng bình quân 13,47%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt… Đặc biệt, TP. Pleiku được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Quang Tấn



Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố nhìn nhận, đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế trong hoạt động cũng như đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.



Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 27 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động của HĐND và phục vụ hoạt động HĐND 2 cấp nhiệm kỳ 2016-2021.



QUANG TẤN