Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) khoá XII đã tiến hành Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) để đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật

Trong quý I, kinh tế-xã hội của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt gần 295 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 11 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt hơn 2.182 tỷ đồng, tăng 8,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 2.222,9 ha, tăng 1,88% so với cùng kỳ năm 2020. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định; công tác phòng-chống dịch bệnh được chủ động...

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được quan tâm. Thành phố đã chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tập trung hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công, quyết toán vốn các công trình theo kế hoạch; khối lượng giải ngân đạt hơn 74,1 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực. Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm và có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phòng-chống dịch Covid-19...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong quý II-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Thành ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; triển khai cụ thể hóa các chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025); tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thực hiện kế hoạch khuyến nông, dự án áp dụng khoa học công nghệ; công tác phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, chủ động triển khai các giải pháp phòng-chống hạn; tăng cường chỉ đạo quản lý, xử lý nghiêm các vụ lấn chiếm đất rừng, phá rừng, chủ động triển khai các giải pháp phòng-chống cháy rừng trong mùa khô. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công các dự án xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, thống kê đất đai năm 2020, kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2021. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng, quản lý đất đai. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

THANH NHẬT