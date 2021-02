Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên Thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 23-2, nhận lời mời của Thủ tướng Anh, nước đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) trong tháng 2-2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại phiên Thảo luận mở cấp cao trực tuyến của HÐBA LHQ với chủ đề "Giải quyết các nguy cơ đối với hòa bình và an ninh quốc tế liên quan khí hậu". Tham dự có Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét, các Tổng thống, Thủ tướng và đại diện cấp cao các nước thành viên HÐBA.





Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TRẦN HẢI





Tại phiên Thảo luận mở, Tổng Thư ký LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần tăng cường hành động nhằm giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, tăng cường nguồn lực hỗ trợ các nước chịu tác động của biến đổi khí hậu và tăng cường hợp tác đa phương trong nỗ lực này.



Phát biểu tại phiên Thảo luận mở, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những hậu quả nghiêm trọng đối với Trái đất và nhân loại do tác động của biến đổi khí hậu, trong đó có tác động tiêu cực đối với an ninh, ổn định ở nhiều khu vực trên thế giới; đồng thời đưa ra khuyến nghị về bốn nhóm giải pháp căn cơ mà HÐBA cần tập hợp nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế trong hành động. Theo Thủ tướng, HÐBA cần có cách tiếp cận toàn diện, cân bằng khi xử lý vấn đề này, nhất là cần loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột như nghèo đói, bất bình đẳng, chính trị cường quyền và can thiệp, áp đặt đơn phương. Thủ tướng kêu gọi việc tuân thủ nghiêm túc Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế cần trở thành một chuẩn mực hành xử trong quan hệ quốc tế; nhấn mạnh HÐBA và cộng đồng quốc tế cần dành thêm nguồn lực hỗ trợ các nước chịu tác động của biến đổi khí hậu; mong muốn HÐBA tăng cường năng lực về cảnh báo, trung gian hòa giải, ngăn ngừa và giải quyết xung đột; bảo đảm tôn trọng chủ quyền, quyền tự chủ của quốc gia; đặt lợi ích chung của cộng đồng và mọi người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương ở vị trí trung tâm trong các chiến lược, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu ở cấp độ quốc gia và toàn cầu.



Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mạnh mẽ chủ trương và quyết tâm chính trị cao của Việt Nam trong việc chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đề cao nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu; khẳng định ủng hộ mọi nỗ lực giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu tại HÐBA và các diễn đàn đa phương khác, luôn hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN và tích cực ủng hộ hợp tác ASEAN - LHQ trong lĩnh vực này.



Theo NDĐT