Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết cộng đồng người Việt ở nước ngoài

TTXVN trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết cộng đồng và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài trong chương trình Xuân Quê hương.









Tối 4/2 (tức 23 tháng Chạp năm Canh Tý) tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình Xuân Quê hương đã được tổ chức, với sự dàn dựng công phu, ấn tượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)



Chương trình bao gồm nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, truyền tải không khí đón xuân mới ấm áp, rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước với sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và các nghệ sỹ Việt Nam ở nước ngoài.



Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 ở trong và ngoài nước, năm nay, nhiều đồng bào ở nước ngoài không thể về thăm quê hương đón Tết cổ truyền dân tộc. Do đó, chương trình Xuân Quê hương 2021 được tổ chức không có khán giả trực tiếp tham dự mà theo hình thức phù hợp gửi đến toàn thể đồng bào ở nước ngoài.



Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu chúc Tết cộng đồng và đồng bào ta ở nước ngoài trong chương trình này.



TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng:



Thưa toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài,



Mỗi dịp Xuân về, người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều mong được trở về thăm quê hương, đoàn tụ bên gia đình và tĩnh lặng tâm hồn dâng nén tâm hương tri ân ông bà tổ tiên. Tiếc rằng, năm qua, do đại dịch COVID-19 lan tràn trên toàn cầu và cả Việt Nam, nên nhiều bà con ta không thể về thăm quê hương, đón Tết, vui Xuân. Chương trình Xuân Quê hương 2021 cũng được tổ chức theo hình thức phù hợp gửi đến toàn thể bà con ta ở nước ngoài những sâu lắng tình quê hương, mà “mỗi người chỉ một."



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi những tình cảm thân thương, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới Tân Sửu tốt đẹp nhất đến những người con của quê hương Việt Nam yêu dấu đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Đồng bào ta dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần của Tổ quốc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tổ quốc và Chính phủ luôn luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ các người con đi vắng. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà."



Thưa toàn thể đồng bào,



Trong khí xuân mới đang về, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa được tổ chức trọng thể, thành công rực rỡ với nhiều đường lối, quyết sách mới, khơi thông và huy động mọi nguồn lực của dân tộc cho phát triển mạnh mẽ, tạo nên không khí mừng vui, tin tưởng và bừng lên khát vọng Việt Nam tiến lên giầu mạnh, hùng cường.



Đại hội Đảng đã nhìn lại thành tựu 35 năm Đổi mới, đánh giá chặng đường vượt khó trong 5 năm qua và đặc biệt là năm 2020 con tàu Việt Nam bị chao đảo bởi đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đất nước đã đón gần 90.000 người Việt Nam trở về nước trong bão dịch COVID-19.



Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới kinh tế suy giảm nặng nề, nhưng Việt Nam đã vượt lên, đạt mức tăng trưởng dương gần 3%, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 540 tỷ USD, xuất siêu gần 20 tỷ USD, nước ta có trên 33.000 dự án FDI, vốn 385 tỷ USD đang hoạt động.



Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã nhận được nhiều sự lo lắng, sẻ chia của bà con ta ở nước ngoài về đợt dịch COVID-19 cuối tháng 1 vừa qua. Đây là biến thể mới của COVID-19, ứng phó khó khăn hơn. Nhưng chúng ta đã chủ động triển khai thần tốc truy vết, kiên quyết khoanh vùng, tập trung dập dịch và được mọi người dân đồng tình, ủng hộ, chung tay hành động, thương yêu, sẻ chia khó khăn. Cho đến nay, dịch bệnh đã cơ bản nằm trong tầm kiểm soát, cố gắng để người dân đón Tết Tân Sửu trong an toàn, hạnh phúc.



Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, các nghệ sỹ và dàn nhạc mở màn chương trình Xuân Quê hương năm 2021 với hai ca khúc 'Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người' và 'Đường chúng ta đi.' (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)





Chúng ta đã thực hiện thành công nhiều hoạt động đối ngoại lớn trong năm 2020, như Chủ tịch ASEAN 2020, AIPA 41 và Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, triển khai sáng tạo “ngoại giao COVID-19," “ngoại giao trực tuyến” với 35 cuộc điện đàm cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và phát biểu trực tuyến tại các diễn đàn Liên hợp quốc, G20, OECD, WHO...



Chúng ta có thể tự hào Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.



Thưa toàn thể đồng bào,



Thành tựu to lớn của đất nước thời gian qua, nhất là nỗ lực vượt khó năm 2020 có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của 5,3 triệu đồng bào ta ở nước ngoài. Đảng và Nhà nước luôn trân trọng những đóng góp trên tất cả các lĩnh vực, về đầu tư, thương mại, chuyển giao tri thức, công nghệ, gửi tặng gần 80 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật cho phòng chống dịch, khắc phục mưa lũ miền Trung; tổng lượng kiều hối gửi về trong 5 năm đạt gần 75 tỷ USD là nguồn vốn quý cho phát triển đất nước,… Đặc biệt, những góp ý của đồng bào ta ở nước ngoài cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII được ghi nhận, đánh giá cao.



Có thể nói, những đóng góp của đồng bào ta là sự nối tiếp truyền thống quý báu của dân tộc: “Đá mòn, nhưng dạ chẳng mòn. Tình dân nghĩa nước một lòng sắt son”.



Thưa toàn thể đồng bào,



Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước bước vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 2021-2025, chiến lược 10 năm, 2021-2030 và hướng tới mục tiêu một nước phát triển, giàu mạnh vào năm 2045. Tôi mong rằng, mỗi người dân Việt ta, dù ở trong nước hay ngoài nước, đều là “con Lạc”, “cháu Hồng” với ngọn lửa khát vọng, hãy chung sức đồng lòng, kiên tâm vượt khó, bền bỉ dẻo dai như phẩm chất của “Trâu vàng Tân Sửu” - 2021, để sức mạnh toàn dân tộc hòa quyện làm một, tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ đưa dân tộc ta vững bước tiến tới đài vinh quang sánh vai cùng các cường quốc 5 châu.



Một lần nữa, tôi xin chúc toàn thể đồng bào ta ở trong và ngoài nước dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.



Tin rằng đại dịch COVID-19 sẽ sớm qua đi, thế giới được bình an để năm sau được đón nhiều người con đất Việt trở về quê hương đón Tết.



Xin cảm ơn.



(Dẫn nguồn TTXVN/Vietnam+)