Đức Cơ: 30 năm xây dựng và phát triển

(GLO)- Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, giám sát, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, năm 2020, tình hình kinh tế-xã hội huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) chuyển biến tích cực, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Đây là tiền đề để huyện biên giới vững bước vào năm mới Tân Sửu 2021.





Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng



Ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho biết: “Năm 2020, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng. Cụ thể, giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản là 2.211 tỷ đồng, chiếm 41,3%, đạt 103,2% kế hoạch; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là 1.088 tỷ đồng, chiếm 20,3%, đạt 103,1% kế hoạch; dịch vụ là 2.059 tỷ đồng, chiếm 38,4%, đạt 102,3% kế hoạch. Tổng thu ngân sách huyện hưởng là 41,298 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,6 triệu đồng. Đến cuối năm 2020, có 3 xã “cán đích” nông thôn mới và 4 làng đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Việt Lâm



Bà con nông dân trong huyện gieo trồng được 19.013,8 ha cây trồng các loại, đạt 100,9% kế hoạch, tăng 1.229,4 ha so với năm 2019. Toàn huyện cũng đã tái canh 41,12 ha cà phê. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai tích cực. Toàn huyện có 16 sản phẩm của 12 cơ sở đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp huyện, 13 sản phẩm đạt chuẩn cấp tỉnh. Tổng đàn gia súc, gia cầm là 74.800 con, tăng 610 con so với năm 2019. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 40 ha, ước sản lượng đạt 65 tấn. Trồng mới 141,5 ha rừng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao.



Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020 là 96,49%, tăng 8,58% so với năm học trước. Công tác phòng-chống bệnh truyền nhiễm ở người được chú trọng.



Lập thành tích chào mừng 30 năm thành lập huyện



Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2020-2025), đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Đức Cơ. Huyện ủy, UBND huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các ngành và địa phương hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 và lập thành tích chào mừng 30 năm thành lập huyện.

Thị trấn Chư Ty nhìn từ trên cao. Ảnh: Việt Lâm



Huyện đề ra chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất trong năm 2021 là 5.726 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 48,03 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ giảm 1,5% hộ nghèo (trong đó, giảm 3,4% hộ nghèo dân tộc thiểu số), tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 92%, bảo hiểm y tế đạt 92,46%. Bên cạnh đó, huyện sẽ tăng cường triển khai các biện pháp phòng-chống bệnh truyền nhiễm ở người, nhất là dịch Covid-19. Giữ vững quốc phòng-an ninh, phấn đấu đến cuối năm 2021 đưa xã Ia Din ra khỏi diện trọng điểm về an ninh trật tự.



Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong năm 2021. Đối với lĩnh vực kinh tế sẽ thực hiện các chương trình tái canh cà phê, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp và mời gọi các doanh nghiệp, công ty liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển nông nghiệp theo quy trình VietGAP, hữu cơ bền vững.

Huyện phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Ia Dom, Ia Krêl và Ia Nan; có thêm 2 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, triển khai lực lượng duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh biên giới, kịp thời ngăn chặn các trường hợp vượt biên, xâm nhập trái phép; tập trung xử lý các vụ việc nổi cộm, xử lý nhanh các vụ án hình sự; quyết liệt triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn...”.



VIỆT LÂM