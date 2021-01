Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Lễ xuất quân và diễn tập đã tiến hành duyệt đội ngũ, diễu hành các phương tiện, thiết bị kỹ thuật; diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; bảo vệ yếu nhân.



Thường trực Ban Bí thư: Tập trung cao độ phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự Lễ xuất quân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)





Sáng 10/1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.



Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng dự và phát biểu chỉ đạo.



Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ xuất quân, diễn tập.



Tham dự Lễ xuất quân, diễn tập có thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các thành viên Tiểu ban An ninh, trật tự Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và 10 địa phương lân cận: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Hải Dương, Ninh Bình.





Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)



Tham gia Lễ xuất quân, diễn tập có hơn 6.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an, Quân đội và một số cán bộ y tế của thành phố Hà Nội.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Vượng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả, sự chủ động, nỗ lực cố gắng, những thành tích, kết quả của lực lượng Công an nhân dân, nhất là trong việc chủ động phối hợp với lực lượng Quân đội nhân dân, các lực lượng liên quan tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ và triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng.



Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.



Tiểu ban An ninh, trật tự Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan và các bộ phận chức năng của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội rà soát kỹ các nhiệm vụ chức phục vụ được phân công; tiếp tục hoàn thiện các phương án bảo vệ, xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh; huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong công tác bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.



Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết tâm huyết, sức lực, tài trí của mình để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, bảo vệ Đảng.



Các lực lượng xuất quân, triển khai các phương án, huy động phương tiện, huấn luyện võ thuật, diễn tập giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)



Phát biểu tại Lễ xuất quân, diễn tập, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, lực lượng Công an sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các lực lượng liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các phương án, kế hoạch; nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, không để bị động, bất ngờ.



"Các cấp Công an từ Bộ đến địa phương từ thời điểm này bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực, sẵn sàng hy sinh, 'chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình,' bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội," Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đồng thời phát lệnh xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội.



Tại Lễ xuất quân, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng báo cáo khái quát công tác chuẩn bị và triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIII của Đảng.



Lực lượng Cảnh sát tại lễ xuất quân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)



Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đại diện cho toàn thể lực lượng Công an nhân dân, các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội hứa quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng.



Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập đã điều hành Lễ diễu hành, diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng XIII.



Lễ xuất quân và diễn tập đã tiến hành duyệt đội ngũ, diễu hành các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, biểu diễn quân sự, võ thuật, khí công, công phá và diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng và bảo vệ yếu nhân...

