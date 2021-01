(GLO)- Sáng 4-1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021) và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.





Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đak Lak, nguyên ĐBQH tỉnh Gia Lai; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và các vị ĐBQH tỉnh từ khóa IX đến khóa XIV.

Quang cảnh lễ gặp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Trần Dung



Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hồ Văn Niên đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển đầy vẻ vang của Quốc hội Việt Nam qua 75 năm xây dựng và phát triển. Theo đó, chỉ 1 ngày sau khi Nhà nước cách mạng ra đời và hưởng ứng Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6-1-1946, ở tất cả 71 tỉnh, thành trong cả nước, 89% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã bầu được 333 đại biểu, trong đó có 57% số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau; 43% số đại biểu không đảng phái; 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng; 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số.



Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh dấu sự ra đời của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước; đồng thời cũng đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới của đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Qua 75 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 khóa hoạt động, thông qua 5 bản Hiến pháp với nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước. Quốc hội Việt Nam đã đóng góp những giá trị cao quý cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.



Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, trải qua 14 khóa đã bầu 46 vị ĐBQH. Dù ở cương vị nào, các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đều phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, có nhiều đóng góp hiệu quả trong công tác lập pháp, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề lớn của đất nước và địa phương. Hoạt động của Đoàn đã góp phần vào sự đổi mới các hoạt động Quốc hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước và trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”.



Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), đồng thời đóng góp một số ý kiến để Đoàn hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.



TRẦN DUNG