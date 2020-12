Phó Chủ tịch nước thăm, chúc mừng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành

Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc tốt đẹp, an lành tới Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và các vị mục sư trong Tổng Liên hội mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành.



Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa, quà chúc mừng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và Mục sư, Hội trưởng Thái Phước Trường nhân lễ Giáng sinh 2020 và Tết dương lịch 2021. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)



Ngày 19/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, chúc mừng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và Mục sư, Hội trưởng Thái Phước Trường nhân lễ Giáng sinh 2020 và Tết Dương lịch 2021.



Tại buổi thăm và chúc mừng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời chúc tốt đẹp, an lành tới Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và các vị mục sư trong Tổng Liên hội mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, năm mới nhiều sức khỏe, bình an và mọi điều tốt đẹp nhất.



Bày tỏ tin tưởng đồng bào Tin Lành tiếp tục gắn bó với đạo, đời, tích cực tham gia xây dựng đất nước ngày càng phát triển, Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của các mục sư, chức sắc, chức việc cùng các tín đồ của Hội thánh đã đồng hành cùng Đảng và Nhà nước thực hiện mọi chủ trương chính sách, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.



Nhìn lại năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch COVID-19, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Việt Nam đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép đề ra. Đó là vừa kiểm soát được dịch bệnh, vừa tăng trưởng kinh tế, xã hội; là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng dương trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới.



Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước như: Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...



Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh điểm lại tình hình kinh tế, xã hội trong nước có thể thấy các phong trào thi đua trong năm qua đều đạt những kết quả tích cực, cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao; trong đó phong trào thi đua toàn dân xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành trước 2 năm so với dự kiến (với hơn 61% xã đạt nông thôn mới), chương trình giảm nghèo bền vững, giúp hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số cũng đạt được kết quả nhất định, kéo giảm hộ nghèo còn dưới 3%...



“Để đạt được những kết quả đó, Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành đánh giá rất cao sự đồng hành, tham gia của gần một triệu tín đồ Hội thánh Tin lành. Tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước có các tín đồ duy trì được nề nếp, sinh hoạt, làm việc; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương trên các lĩnh vực. Nhiều chức sắc, chức việc tham gia vào Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đặc biệt, trong các đợt thiên tai, bão lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên Hội thánh Tin lành đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, chung sức đồng lòng, trên tinh thần 'lá lành đùm lá rách,' kịp thời giúp người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra,” Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.



Thay mặt Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Mục sư, Hội trưởng Thái Phước Trường bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng nhân mùa Giáng sinh 2020 và năm mới 2021.



Thông tin đến Phó Chủ tịch nước về tình hình của Tổng Hội, đời sống của các tín đồ trong thời gian qua, Mục sư, Hội trưởng Thái Phước Trường cho biết, đồng bào và các tín đồ luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào hành động tại địa phương.



Theo Mục sư, Hội trưởng Thái Phước Trường, khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát, Tổng Liên Hội, các Chi Hội cùng các tín đồ vẫn duy trì các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cuộc hội họp. Các tín đồ cũng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực chia sẻ đóng góp, tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp người nghèo, hộ nghèo, nhất là đồng bào miền Trung, Tây Nguyên vượt qua đại dịch và thiên tai lũ lụt.

