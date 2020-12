Các nước chúc mừng Việt Nam hoàn thành vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến tổng kết Ủy ban ASEAN hôm 7.12 trong vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York năm 2020.



Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chủ trì họp trực tuyến. Ảnh: BNG





Cuộc họp nhằm điểm lại các hoạt động của Ủy ban ASEAN trong cả năm, bàn giao vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York năm 2021 cho Brunei và trao đổi về định hướng ưu tiên mà các nước ASEAN sẽ thúc đẩy tại Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.



Cuộc họp do Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chủ trì với sự tham dự của các Đại sứ, Đại biện, Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN tại Liên hợp quốc.



Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý đã tổng kết các hoạt động của Uỷ ban ASEAN trong năm 2020. Theo đó, Uỷ ban đã tổ chức đều đặn 2 cuộc họp thường kỳ chính thức, tổ chức 6 cuộc đối thoại với các nước thành viên Liên Hợp Quốc như Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nga cũng như các cơ quan của Liên Hợp Quốc như ESCAP…



ASEAN cũng đã thực hiện 36 bài phát biểu chung, nêu bật các thành tựu và quan điểm của ASEAN trong hàng loạt các vấn đề được quan tâm tại tất cả các diễn đàn chính của Liên Hợp Quốc.



Theo đề xuất của Việt Nam, lần đầu tiên, nội dung hợp tác với ASEAN cũng đã được thúc đẩy thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.



Đáng chú ý, cũng trong năm 2020, Việt Nam đã chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thành công Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết hợp tác Liên Hợp Quốc-ASEAN với số lượng kỷ lục 120 nước thành viên Liên Hợp Quốc tham gia đồng bảo trợ.



Các nước chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York. Dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đặt ra những khó khăn nhất định, các nước cho rằng Việt Nam đã điều phối thành công các hoạt động của ASEAN thông qua các đề xuất sáng tạo và hiệu quả.



Trong năm 2020, các nước đánh giá tinh thần đoàn kết và hợp tác ASEAN tiếp tục được thắt chặt thông qua việc thúc đẩy thành công hàng loạt các hoạt động và hợp tác, ủng hộ các sáng kiến, ứng cử viên của nhau tại các cơ quan Liên hợp quốc.



Các nước ASEAN cũng hoan nghênh việc Việt Nam và Indonesia cùng đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đã có các hành động chung để thúc đẩy hình ảnh của ASEAN tại diễn đàn này.



Brunei sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York năm 2021, cho biết sẽ tiếp tục phát huy các thành tựu Ủy ban đã đạt được trong năm 2020 trên tinh thần chủ đề “Chúng ta quan tâm, chúng ta sẵn sàng, chúng ta thành công” của năm Chủ tịch ASEAN của Brunei.



