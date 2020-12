Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 12

(GLO)- Sáng 18-12, tại TP. Pleiku, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh tháng 12-2020. Tham dự hội nghị có các báo cáo viên trung ương, báo cáo viên của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Lê

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS-TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh thông tin chuyên đề “Nông nghiệp 4.0: Cơ hội và phát triển”; lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cung cấp một số thông tin liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2020 và các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.



Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.

DUY LÊ