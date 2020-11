Trong ngày đầu tiên Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có những phát ngôn ấn tượng, đi vào những vấn đề nóng của đời sống xã hội. Dân Việt điểm lại những phát ngôn ấn tượng này.





1. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trường Tôn Đức Thắng là một mô hình tốt





Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (ảnh Quốc hội).



Phó Thủ tướng trả lời ĐBQH Lê Thanh Vân xung quanh việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng đúng thẩm quyền hay sai. Ông có đưa ra nhận xét về mô hình tự chủ của Đại học Tôn Đức Thắng.



2. ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau): Chức danh Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng chưa có hội đồng trường quyết định thì hiệu trưởng đấy chưa bị bãi miễn, chưa bị cách chức



ĐBQH Lê Thanh Vân (ảnh Quốc hội)



ĐBQH Lê Thanh Vân đã tranh luận lại sau phần trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỷ luật Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng có đúng thẩm quyền.



3. Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà: Tôi nghĩ rừng còn quan trọng hơn cả trời



Bộ trưởng Trần Hồng Ha (ảnh Quốc hội).



Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nói như vậy khi trả lời chất vấn xung quanh vấn đề xây dựng thủy điện và tầm quan trọng của rừng.



4. ĐBQH Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai): Bộ trưởng tiếp tục ủng hộ xây dựng, phát triển thủy điện nhỏ đúng không?





ĐBQH Ksor H’Bơ Khăp (ảnh Quốc hội)



Trong phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nữ ĐBQH này đã thẳng thắn nêu câu hỏi như trên.



5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Tôi xin nhận trách nhiệm trước Quốc hội





Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (ảnh Quốc hội).



Khi trả lời chất vấn, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã thẳng thắn khi nhận trách nhiệm về việc chậm tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Nghị quyết 56 của Quốc hội.



6. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng: Phát hiện thông tin xấu, độc thì dễ nhưng phát hiện video xấu độc rất khó





Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh Quốc hội).



Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn về vấn đề video xấu độc, nhảm nhỉ trên mạng internet. Mặc dù nói phát hiện video xấu độc là việc rất khó nhưng ông khẳng định cương quyết làm và tin rằng đến năm 2021 sẽ có công cụ để phát hiện.



7. ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên): Tôi phản biện trên báo chí về bộ sách giáo khoa, không cần đợi trưa, chiều mới gỡ mà 30 phút sau gỡ ngay





ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (ảnh Quốc hội).



ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền đã nói như vậy khi tranh luận với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xung quanh tiêu cực của báo chí, đó là sáng đăng bài, trưa gặp gỡ và chiều gỡ bài.



8. ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre): Một câu chuyện rất đau buồn là 2 trung tá, 1 thiếu tá, 2 đại úy và 2 thượng úy liên quan đến việc ăn tiền và thả 2 người tàng trữ và sử dụng ma túy lấy 240 triệu và 2 chỉ vàng.



ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (ảnh Quốc hội)

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đã nói vụ việc 7 Công an ở TP.HCM bị bắt tạm giam để điều tra. Đây cũng là phần ông trao đổi lại với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, sau khi Bộ trưởng trả lời chất vấn về xử lý, ngăn ngừa tiêu cực trong lực lượng Công an.





https://danviet.vn/nhung-phat-ngon-an-tuong-nhat-trong-ngay-dau-quoc-hoi-chat-van-20201107073419318.htm

Theo PVCT (Dân Việt)