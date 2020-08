Pleiku phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku vào chiều 25-8 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư và xử lý các vụ việc trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi làm việc còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên, Đỗ Tiến Đông và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.





Nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội



Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế đã báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố từ đầu năm đến nay. Theo đó, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, bạch hầu song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, kinh tế-xã hội của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực.

Tính đến ngày 21-8, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 655,8 tỷ đồng (đạt 43% dự toán HĐND thành phố giao, đạt 50,5% dự toán tỉnh giao, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2019). Chi ngân sách thành phố 7 tháng thực hiện gần 756 tỷ đồng (đạt 69,24% kế hoạch tỉnh giao, đạt 56,99% kế hoạch HĐND thành phố giao).



Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi



Tổng kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh giao cho thành phố năm 2020 là hơn 213,3 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân gần 162,7 tỷ đồng (đạt 76,3% kế hoạch). Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đầu tư xây dựng cơ bản với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020. Trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm như: Kè chống sạt lở suối Hội Phú, đường nội thị, thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời cho các tuyến đường, các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ thành phố…

“Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo đến ngày 30-8-2020, các công trình phải được giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn; đến ngày 31-12-2020 giải ngân hết 100% kế hoạch vốn. Riêng vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 thì đến ngày 30-8-2020 phải giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh”-ông Quế thông tin.



Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, TP. Pleiku đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch Covid-19. Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch, thành phố đã chi trả hơn 12,4 tỷ đồng tiền chế độ cho 9.776 đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo; đang rà soát tiếp tục phân bổ kinh phí để hỗ trợ các đối tượng đợt 2 theo Quyết định của UBND tỉnh.

Ngoài ra, để chung tay hỗ trợ người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Chữ thập đỏ, Thành Đoàn Pleiku và các tổ chức chính trị-xã hội đã tiếp nhận ủng hộ và ủng hộ 3,5 tấn gạo, 958 suất quà, 112 thùng mì tôm, 5.000 chiếc khẩu trang và 4.000 chai nước rửa tay sát khuẩn…



Cùng với đó, ngành Thuế thành phố đã rà soát các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1-4-2020 để kịp thời báo cáo Cục Thuế tỉnh xem xét, hỗ trợ; đồng thời triển khai các chính sách về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định.



Tập trung tháo gỡ vướng mắc



Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, lãnh đạo TP. Pleiku cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải; trong đó chủ yếu là vấn đề triển khai các dự án đầu tư và công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi



Theo Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các dự án, song do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan dẫn đến chậm tiến độ. Cụ thể, đối với dự án đường Nguyễn Chí Thanh, đến nay, HĐND và UBND tỉnh vẫn chưa có sự thống nhất về thẩm quyền bố trí vốn đầu tư trong khi tuyến đường này đang xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được nâng cấp. Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh trước đây nằm trong nhóm các dự án được vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) nhưng hiện nay lại bị đưa ra khỏi danh sách và tỉnh cũng chưa có văn bản nào chính thức về vấn đề này, do đó, thành phố chưa thể triển khai thực hiện. Dự án đường Hoàng Sa nối dài theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa bố trí kinh phí xây dựng trong năm 2020.



Cùng với đó, dự án Trung tâm trưng bày, bảo hành và bảo trì ô tô tại phường Chi Lăng đã thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất lần 1 nhưng chưa có nhà đầu tư vì định giá khá cao. Do đó, Bí thư Thành ủy Pleiku đề nghị tỉnh xem xét có chính sách định giá hợp lý hơn để thu hút nhà đầu tư trong đợt đấu giá lần 2 sắp đến. Riêng dự án nút giao thông Phù Đổng hiện vẫn chưa có nhà đầu tư để thực hiện; việc ứng vốn từ Quỹ phát triển đất để thực hiện dự án chưa được thống nhất bổ sung.

Do vậy, thành phố đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét cho chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch, tăng diện tích đất thương mại-dịch vụ để tiếp tục thực hiện kêu gọi đầu tư. Liên quan đến dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú, để việc thanh quyết toán công trình đảm bảo theo quy định, UBND TP. Pleiku cũng đề xuất UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thanh toán gói thầu đến ngày 31-12-2020.



Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Pleiku mong muốn UBND tỉnh và các sở, ngành tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; ấn định thời gian và hỗ trợ một phần kinh phí để thành phố triển khai tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I…

Thi công dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy



Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của TP. Pleiku, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung thảo luận để tìm hướng tháo gỡ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông cho rằng, chất lượng dịch vụ đô thị ở TP. Pleiku như: điện chiếu sáng, cây xanh, hoa trang trí, vệ sinh môi trường… còn hạn chế, chưa tương xứng với đô thị loại I. Vì vậy, thời gian đến, thành phố cần lưu tâm đến vấn đề này, nhất là triển khai xây dựng đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử, lồng ghép với các dự án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương chứ không tách thành một dự án riêng biệt, ưu tiên nguồn lực xã hội hóa, không phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.



Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu thành phố thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại các buổi làm việc; đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp, tiếp thu, nghiên cứu ý kiến của các sở, ngành để sớm tháo gỡ những vướng mắc. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tỉnh vẫn quyết tâm đạt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra. Vì thế, thành phố phải có trách nhiệm cùng với tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, phải có sự chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt hơn nữa trong công tác thu ngân sách với sự hỗ trợ của ngành Thuế; tiết kiệm các khoản chi không cần thiết; thu hồi nợ đọng thuế và khai thác triệt để các nguồn thu để tăng thu ngân sách.



Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố triển khai với tiến độ quá chậm, nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời. Đây là trách nhiệm chung của thành phố và cả các sở, ngành liên quan. Về các dự án đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Sa nối dài, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng phối hợp với thành phố để đề xuất phương án xử lý; cần thiết thì xin ứng vốn Trung ương để triển khai thực hiện sau đó hoàn trả lại khi được cấp vốn. Riêng dự án đường Nguyễn Văn Linh, trước mắt phải hoàn thành xong công tác giải tỏa đền bù; khi định giá đền bù phải hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân. Không được thu hẹp lại dự án nút giao thông Phù Đổng nhằm tạo lưu thông thông suốt trong tương lai. Khi xây dựng các tuyến giao thông nội thị phải xem xét đến mỹ quan đô thị, mở rộng phần vỉa hè để có các điểm đậu xe.



Đối với vấn đề tranh chấp đất tại làng B, xã Gào liên quan đến việc triển khai dự án Trung tâm sản xuất hạt giống và rau sạch ứng dụng công nghệ cao, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu thành phố cần giải quyết nhanh chóng, hài hòa lợi ích theo đúng quy định, không để xảy ra “điểm nóng” ở cơ sở. Bên cạnh đó, thành phố cần khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận số nhà ở quân nhân thuộc Binh đoàn 15, rà soát và giao đất lại cho dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra; luân chuyển, bố trí cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

HỒNG THI